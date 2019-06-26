Microsoft'un Yeni Patenti Ortaya Çıktı!
Microsoft'un gelecekteki Surface cihazlarında kullanacağına kesin gözüyle bakabileceğimiz yeni patenti ortaya çıktı!
- Levent Öztürk
Yayınlanan yeni bir patente göre Microsoft, gelecekteki Surface cihazlarında kullanacağı menteşeleri daha dayanıklı yapmayı ve bu sırada cihazları daha da inceltmeyi hedefliyor.
"Yüksek güçlü menteşe mekanizması" adlı patent Windows Latest tarafından fark edildi ve Microsoft'un planlarının, gelecekteki bir cihazın ekranını tabanına birleştiren yüksek güçlü bir menteşe mekanizmasını nasıl içereceğini gösteriyor.
Menteşe, bir sürtünme elemanı ve silindir bir mil içeriyor ve patentte anlatıldığı gibi "milin dönüşü ekran bölümünün kapalı konumdan tamamen açık konuma döndürülmesine imkan tanıyor. Menteşe mekanizması aynı zamanda sürtünme elemanı ve mili destekleyen çerçeve yapısını da içeriyor." Yeni menteşe, açık haldeyken dokunmatik ekranı kullanırken cihaza zarar vermeyecek kadar sert olacak.
Dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlardaki menteşeler çok fazla baskı altında oluyorlar ve cihazların ömürleri boyunca binlerce kez açılıp kapanmaları ile beraber genellikle arızaların ilk çıkış noktası haline geliyor.
Cihazlar her geçen gün inceliyor ve bu yüzden de daha narin oldukları bir gerçek. Aynı zamanda sorun olan bu duruma Microsoft'un bir çözüm arıyor olmasının da iyi bir durum olduğu kesin. Microsoft'un söylediğine göre test sırasında menteşe mekanizmasının mili, daha az baskı hissetmekteydi ve güçlendirilmiş çerçeve yapısının sağladığı destek sayesinde düşme testi sırasında daha az sorun yaşandı. Bunun da yeni menteşeyi kullanacak gelecek cihazların dayanıklılığı için iyi bir haber olduğu açıkça ortada.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın