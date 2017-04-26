Microsoft'un Yeni Saati Ortaya Çıktı; Ancak Bir Farkla!
Microsoft'un Windows 10 platformunu kullanan yeni akıllı saati ortaya çıktı!
Microsoft'u geçtiğimiz yıllarda akıllı saat konusunda çalışmaları olmuştu. Hatırlarsanız Band ve Band 2 modelleriyle özellikle fitness noktasında kullanıcıları memnun eden Microsoft, daha sonrasında ise Band ailesini sonlandırdı ve Band 3'ü beklerken bir anda iptaliyle karşılaştık. Ancak görünüşe göre Microsoft yeniden sahaya çıkmaya hazır; yalnız bir farkla...
Microsoft, yeniden oyuna geri dönüyor; ancak bu kez bu alanda tüketici odaklı ürün geliştirmeyecek. En azından şimdilik öyle görünüyor. Alman üretici TrekStor ile B2B ticari kalite giyilebilir bir cihaz üzerine çalıştığı açıklanan Microsoft, bu cihazda Windows 10 IoT çekirdeğini kullanacak.
Buluta bağlı olarak çalışacak olan saat, Microsoft'un söylediğine göre evrensel Windows uygulamalarını kullanacak. Bunlar arasında Microsoft Azure Cloud servisleri ve Cognitive servisleri yer alıyor. Yani, bu saat pek de tüketici odaklı olmayacak. Saatlin kullanılabileceği noktalar arasında ise;
- Perakende stok yönetimi
- Misafir hizmetleri ve bina otomasyonu
- Endüstriyel otomasyon
- Hastane hizmetleri
- Varlık yönetimi, filo yönetimi ve benzeri sektörler arası birkaç farklı senaryo
Microsoft'un bu yeni cihazının bazı teknik özellikleri de biliniyor. 1.54 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacak olan saat, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekleyecek ve sesle komut alabilecek. En önemlisi ise saatin yoğun kullanımda uzun pil performansı sunacak olması. Tam çalışma gününü çıkartacağı söylenen saat, yine ekranında Gorilla Glass 3 koruması bulunduracak.
Saatin ne zaman karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor. Bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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