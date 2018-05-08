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Microsoft'un Your Phone Uygulaması Göründü

Microsoft'un telefonla PC'yi birbirine bağlamanızı sağlayan yeni "Your Phone" uygulaması ortaya çıktı!

Microsoft'un Your Phone Uygulaması Göründü
Ekran görüntüsü: Neowin.net

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