Microsoft'un Your Phone Uygulaması Göründü
Microsoft'un telefonla PC'yi birbirine bağlamanızı sağlayan yeni "Your Phone" uygulaması ortaya çıktı!
Microsoft 365 etkinliğinde ortaya çıkacak yeniliklerden bazıları, Microsoft'tan Joe Belfiore tarafından ortaya döküldü. Belfiore'un yaptığı açıklamaya göre Your Phone adlı yeni UWP uygulaması, telefonunuzu PC'niz ile bağlamanızı sağlayacak.
Uygulamanın iki cihaz arasında "kesintisiz içerik aktarmaya" izin vereceği söyleniyor. Bu içeriklere mesajlar, uyarılar ve fotoğraflar dahil. Uygulama sayesinde örneğin telefondaki bir fotoğrafı bir belgeye sürüklerken telefonun kilidini açmaya bile gerek olmayacak.
Microsoft, Windows 10, Android ve iOS arasında kesintisiz bir deneyim sunmak için bir süredir ciddi biçimde çalışıyor. Microsoft Launcher, Edge, iOS ve Android arasında çalışan Timeline işlevinin yanında firmanın Continue on PC gibi işlevler ve Photos Companion gibi uygulamalar yayınladığını görmüştük.
Your Phone uygulamasının Windows 10 Nisan 2018 güncellemesiyle emekliye ayrılan Phone Companion uygulamasından farklı olacağı anlaşılıyor. Microsoft, uygulamanın yakında Insider'lara açılacağını söyledi. Uygulama şu an Microsoft Store üzerinden de indirilebiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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