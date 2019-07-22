Microsoft'un Yüzünü Güldüren Rakamlar

Teknoloji devi Microsoft'un yayınladığı yeni rapor, oyun ve Xbox'taki düşüşe rağmen firma için oldukça iyi görünüyor!

Microsoft'un Yüzünü Güldüren Rakamlar

Microsoft'un yeni gelir raporu, firma için her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. Rapora göre firma "rekor bir mali yılı" geride bıraktı.

Rapora göre Microsoft, mali dördüncü çeyrekte 33,7 milyar dolar gelir elde etti, yani gelirlerini geçen seneki aynı çeyreğe göre yüzde 12 yükseltti. Haziranda sonlanan mali yıl itibariyle firma, toplam 125,8 milyar dolar gelir elde etti. Burada ise önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artış görülüyor. Firmanın Akıllı Bulut segmenti, yüzde 19 ile en ciddi büyümeyi kaydetti, toplam 11,4 milyar dolar gelire ulaştı. Bu sayı önceki çeyrekte 9,2 milyar dolar idi.

Verimlilik ve İş Süreçleri segmenti geçen çeyreğe göre yüzde 14 büyüme kaydederken Kişisel Bilişimde yüzde 4 büyüme gözlendi. Bununla birlikte oyun gelirlerinin geçen seneki aynı çeyreğe göre yüzde 10 düşmesi, Xbox yazılım ve hizmetleri gelirlerinin yüzde 3 gerilemesi dikkat çekti.

Oyun tarafındaki düşüş gayet normal, çünkü firma uzun süredir yeni bir konsol piyasaya sürmedi. Firma, hazirandaki E3'te Xbox One X'ten dört kat daha hızlı olduğunu iddia ettiği Project Scarlett sistemini anlattı. Bu konsolla birlikte çıkış gününde birkaç önemli oyunun ve bulut tabanlı oyun akış hizmetinin de ortaya çıkması bekleniyor.

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