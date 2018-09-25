Micsoft Search Ofislerde Hayatı Kolaylaştıracak
Microsoft uygulamalarına ve hizmetlerine gelen yeni bir arama deneyimi olan Microsoft Search, tanıtıldı!
Microsoft Search geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ve kullanıcıların kendi şirketleri içinde Office 365 ve Microsoft Graph tarafından desteklenen bilgileri aramalarına olanak tanıyordu. Hizmet, Microsoft 365 dışarısında da arama yapabileceğimiz şekilde genişletiliyor.
Yeni hizmet sayesinde yazmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş sonuçları göreceksiniz. Sonuçlar, rehber kayıtlarından dökümanlara kadar her şeyi içerebiliyor. Bu arama sonuçları şirketinizin verilerini içermeye devam edecek, böylece Word'de bir arama yapabilecek ve ihtiyacınız olan bir elektronik tabloyu bulabileceksiniz. Sonuç olarak hizmet, birleştirilmiş bir arama deneyimi sunmayı hedefliyor.
Microsoft Search'ü bugün Bing.com, Office.com, SharePoint mobil uygulaması ve Outlook mobil uygulamasında deneyebilirsiniz. 2019'un ilk yarısından itibaren, Office ve Windows 10'da da kullanabileceksiniz. Bu da bu özelliklerin 19H1'de yani bir sonraki güncelleme ile kullanıma sunulacağı anlamına geliyor.
Microsoft bu özellik ile şirket içi arama özelliğini daha da geliştirirken, aynı zamanda Cortana'da bulunan yapay zeka ve Microsoft 365'in diğer özelliklerinin de bir tanıtımını yapıyor. Bütün bu uygulamanın hedefi nerede olursanız olun, kullandığınız herhangi bir Microsoft uygulamasında, tüm gerekli belgelere en hızlı şekilde ulaşabilmenizi sağlamak.
Yavuz Alp Şimşek
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