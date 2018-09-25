Micsoft Search Ofislerde Hayatı Kolaylaştıracak

Microsoft uygulamalarına ve hizmetlerine gelen yeni bir arama deneyimi olan Microsoft Search, tanıtıldı!

Micsoft Search Ofislerde Hayatı Kolaylaştıracak

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