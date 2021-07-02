Milyarderlerin "Uzaya Önce Kim Gidecek" Yarışı Kızıştı!

Ünlü milyarder Richard Branson, yıllardır hayalinde olan uzay yolculuğunu nihayet 11 Temmuz'da kendi şirketi Virgin Galactic'in Uzay Gemisi Two Unity ile gerçekleştirecek gibi görünüyor. Branson, dün yaptığı açıklamada, "16 yıldan fazla araştırma, mühendislik ve testten sonra, Virgin Galactic yeni bir ticari uzay endüstrisinin öncüsü olmaya hazır" dedi.
Unity 22 olarak adlandırılan görev, roketle çalışan uzay uçağı VSS Unity'nin 22. test uçuşu olacak ve bu sefer dört kişilik mürettebattan biri şirketin kurucusu Richard Branson olacak.
Virgin Galactic, ödeme yapan müşterilerini destansı bir manzaraya sahip bir mikro yerçekimi gezintisi sunmadan önce üç test uçuşu daha gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Unity 22, bu son üç uçuşun birincisi. Şirket, görevin "kabin ve müşteri deneyimi hedeflerine odaklanacağını" açıkladı.
Zamanlama ise oldukça ilginç görünüyor. Virgin Galactic, Blue Origin (Jeff Bezos) ve SpaceX (Elon Musk) arasında başlayan uzay yarışında Virgin Galactic'in bir adım öne geçmek için can attığını da gösteriyor. Durum, tam da bir milyarderler savaşına dönüşmüş durumda. Jeff Bezos, uzaya yapacağı ilk yolculuğu 20 Temmuzda gerçekleştireceğini açıklamıştı. Branson'un planları tutarsa, Bezos'u dokuz günle geçmiş olacak.
Uçuşunu internet üzerinde canlı yayınlayacağına da kesin gözü ile bakılıyor.
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