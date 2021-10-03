Milyonlarca Bilgisayara Windows 11Yok!

Windows 11'in, yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle milyonlarca bilgisayara yüklenemeyeceğini biliyor musunuz?

Milyonlarca Bilgisayara Windows 11Yok!

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