Milyonlarca Lastik Denize Atılırsa Ne Olur? Bunu Denediler ve İşte Sonuç!

Şu an kulağa çok saçma gelse de, bir zamanlar milyonlarca eski lastiği, "deniz canlılarına ev olsun diye" mutlulukla denize atanlar vardı. Sonuç ise hiç de beklendiği gibi olmadı!

12 Kasım 2021 11:02

Levent Öztürk