Minecraft filmi ertelendi
Hayranlarının merakla beklediği Minecraft filmi, açıklanmayan bir zamana ertelendi!
Minecraft dünya çapında popülerliğini koruyor. Oyun geçtiğimiz yıl dünya çapında 120 milyonun üzerinde satışa ulaşmıştı. Hatta oyun o kadar popüler hale geldi ki bir Telltale oyun serisini, romanı ortaya çıkarttı ve Warner Bros'un yönetiminde yeni bir film de yolda gibi gözüküyor.
Ancak, Hollywood gişe rekorları kıracak bir filmin piyasaya sürülmesini bekleyenler, filmin yönetmenini yitirdiğini ve süresiz olarak ertelendiğini öğrenerek hayal kırıklığına uğrayabilirler.
TheWrap'ın söylediğine göre, yönetmen ve yardımcı yazar Rob McElhenney projeden ayrıldı ama henüz bu kararın sebepleri bilinmiyor. Dahası, senaryo artık yazar olarak Aaron ve yönetmen olarak Adam olmak üzere Nee kardeşler tarafından yeniden yazılacak.
Bu durum, ayrıca, 24 Mayıs 2019 yayım tarihinin, yeni bir çıkış tarihi henüz açıklanmadığı halde ertelendiği anlamına da geliyor. Daha önceki raporlar, Minecraft filminin animasyonlu bir film yerine canlı bir film olacağını, Steve Carell'in projeye ekleneceğini söylediği belirtiyorlardı.
Ancak, henüz kesin bir ayrıntı bulunmuyor ve projenin sıfırdan yeniden oluşturulduğu düşünülürse kısa zaman içerisinde daha fazla bilgi de sunulmayacak gibi gözüküyor.
Levent Öztürk
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