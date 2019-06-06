Minecraft: Story Mode Oyunları Geri Çekiliyor
Popüler platformlardan geri çekileceği açıklanan Minecraft: Story Mode, oyunları satın alanları da üzebilir!
Telltale Games kapılarını kapatalı altı ay oldu ancak kapanışın etkileri sürüyor. Microsoft'un Minecraft'ını temel alan iki Minecraft: Story Mode oyunu da tüm platformdan çekiliyor.
Minecraft.net'te yapılan duyuruya göre Minecraft: Story Mode - A Telltale Games Series, Sezon 1 ve 2, 25 Haziran'da neredeyse tüm platformlardan çekilecek. Oyunun kaldırılacağı platformlar, şöyle sıralanıyor:
- Microsoft Windows
- macOS
- Xbox 360
- Xbox One
- PlayStation 3
- PlayStation 4
- PlayStation Vita
- Nintendo Switch
- Wii U
- Android
- iOS
Duyuruda kullanılan cümleler, oyunları satın alanların bile bu tarihten sonra oyunu indiremeyeceğini ima ediyor. Bu düşüncenin nedeni, oyunculara oyunu bu tarihten önce indirmelerinin önerilmesi, üstelik bunun birkaç kez söylenmesi.
Bu gelişmenin oyunun Steam sürümlerini nasıl etkileyeceği henüz açık değil. Steam oyunları, mağazadan kaldırılsa bile genellikle kullanıcı hesabına bağlı kalıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın