Mini Cooper Sahipleri, Mevcut Araçlarını Elektrikli Araca Çevirebiliyor!

Klasik otomobillerin içten yanmalı motorlarının elektrikli motorlara dönüştürülmesi, üzerinde hep tartışılan bir konu. Eğer aracın orijinal konforunu ve sürüş hissini bozmuyorsa, bu tür araçları elektrikliye çevirmek, özellikle şehir içinde büyük avantaj sağlıyor.
Mini, bu kervana katılan otomobil firmalarından biri. BMW'ye ait olan marka, orijinal Mini'lerini getiren kullanıcılara fabrikasında elektrik dönüşümü yapabileceğini açıkladı. Mini Recharged adı verilen dönüşüm programı, otomobillerin en büyük özelliği olan karoseri ve süspansiyonu üzerinde bir değişiklik yapmıyor, kesme veya modifiye etme de söz konusu olmadığından dolayı memnun kalmayan kullanıcıların eskiye dönme imkanı bulunuyor.
Dönüşüm sürecinde Mini'ye modern bir elektrik motoru ve 6,6 kilowatt-saat pil takılıyor. 120 beygir gücünde olan motor araca tam şarjla 160 kilometre menzil veriyor. Bu kadar büyük bir güç, Mini kullanıcıları için şüphesiz çok heyecan verici.
Mini'nin modern Mini SE elektrikli araç bileşenlerini mi yoksa başka bir tedarikçiden temin edilen hazır bileşenleri mi kullandığı açıklanmadı. Her iki durumda da İngiltere'deki Mini fabrikası tarafından yapıldığı için, oldukça kaliteli bir iş çıkarılacağı kesin.
Dönüştürülen her araca ayrıca yeni bir de numara veriliyor. Mini, dönüşümün maliyetini henüz açıklamadı, ancak genelde bunun "çok" ile "aşırı çok" arasında olacağı düşünülüyor.
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