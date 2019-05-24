Mini elektrikli Smart EQ Fortwo test merkezimizde
Şehir içi ulaşımına çevreci, pratik ve hızlı bir çözüm getiren Smart EQ Fortwo nasıl bir araç? Kimler almalı? Bu soruların yanıtlarını aradık!
- Cenk Tarhan
Bu hafta CHIP Test Merkezinin konuğu olan Smart EQ Fortwo, şehir içinde rahat, hızlı ve konforlu ulaşım için son derece başarılı bir alternatif oluşturuyor. Çevreyi kirletmeyen, yakıt ve bakım maliyeti fosil yakıt kullanan araçlarla karşılaştırıldığında yok denecek kadar az olan Smart EQ Fortwo mini elektrikli araçlarda konfor ve sürüş keyfini üst düzeyde sunması ile benzerlerinden ayrılıyor.
Yüzde 100 elektrikli olan smart EQ fortwo yüksek kapasiteli lityum-iyon bataryalar ile geliyor. Ev tipi standart prizlerde yüzde 10 şarj seviyesinden yüzde 80'e kadar 6 saatte şarj edilebiliyor. Eşarj ile anlaşmalı olan Smart, merkezi noktalardaki benzin istasyonlarında veya popüler AVM'lerde bulunan Eşarj noktalarında iki saat içinde hızlı şarj seçeneği sunuyor. Yüksek performanslı lityum-iyon bataryaların sağladığı 160 km'lik menzil (NEDC standartlarıyla ölçüme göre), şehir içinde sıfır emisyon ile mobil olma imkânı sunuyor. Öngörülen menzilin olumsuz etkilenmemesi için maksimum hız 130 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılıyor.
Yeni smart'ın arka kısmında 60 kW (81 HP) gücünde bir elektrik motoru görev alıyor ve gücünü sabit bir aktarma sistemi üzerinden arka tekerleklere aktarıyor. Yüksek çekiş gücüne sahip motor, henüz ilk hareket anından itibaren 160 Nm tork üretiyor. Test videomuzda da görebileceğiniz üzere, özellikle kalkış ve ani manevralarda bu tork sürücüye çok büyük avantaj sağlıyor. Araç oldukça küçük olduğunda dar yerlerde manevra kolaylığı, kısıtlı alanlara park etme gibi avantajlar sunuyor.
Zengin seçenekler yelpazesi
Enerji tasarrufu sağlamak ve buna bağlı olarak menzili artırmak üzere elektrikli smart ön iklimlendirme sistemine sahip. Böylece kullanıcı arzu edilen kabin içi ortam sıcaklığını araç prize bağlı veya şarj halindeyken önceden ayarlayabiliyor. Sıcak yaz günlerinde serin, soğuk kış günlerinde sıcak bir karşılama mümkün oluyor.
Elektrikli smart EQ modelleri içten yanmalı motora sahip smart modelleri gibi zengin bir donanımla sunuluyor. Güç göstergesi ve batarya göstergesi gibi ek göstergeler standart olarak sunulurken, ısıtmalı direksiyon özelliğini beraberinde getiren kış paketi isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan elektrikli sürüş tasarım paketi ile birlikte tamamen özgün bir görünüm elde edilebiliyor. Elektrikli smart EQ fortwo modelinde de sunulan ve kişiye özel çözümler üreten smart BRABUS kişiselleştirme programı sayesinde kullanıcının renk ve özel donanım beklentilerinin neredeyse tamamı karşılanıyor.
Smart EQ dışarıdan küçük görünmesine rağmen testlerimizde iç kabinin oldukça geniş olduğunu ve iki kişinin rahatça seyahat edebileceği bir araç olduğunu gördük. Ön koltuklarda sıradan bir binek arabası kadar geniş bir iç hacim sunan araç küçük arabalarda sık sık espri konusu olan "omuz omuza gidersiniz" algısını yıkıyor. Bagaj konusunda ise aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Smart EQ orta boy bavul ve bir çanta sığacak kadar bir bagaja sahip. Bu da uzun yol değil günlük şehir içi kullanıma uygun olduğu tezimizi pekiştiriyor. Videomuzda tüm bu detayları izleyebilirsiniz.
Sonuç olarak
Şehir içinde günlük kullanımda iki kişi için ideal bir alternatif olan elektrikli Smart EQ, görece olarak yüksek fiyatıyla bir dezavantaja sahip gibi görünse de, uzun vadede bakım, vergi, yakıt maliyeti göz önüne alındığında küçük, konforlu, lüks bir elektrikli araç isteyenlerin doğru tercihi olacak gibi görünüyor.
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