Mini elektrikli Smart EQ Fortwo test merkezimizde

Şehir içi ulaşımına çevreci, pratik ve hızlı bir çözüm getiren Smart EQ Fortwo nasıl bir araç? Kimler almalı? Bu soruların yanıtlarını aradık!

24 Mayıs 2019 15:01

Cenk Tarhan