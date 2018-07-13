Mini "ilk" elektrikli arabasını tanıtıyor...
Mini'nin bir önceki yıl sunduğu konsepti temel alan "ilk" tam elektrikli arabası, ortaya çıktı!
Mini, önümüzdeki yıl üretimdeki ilk elektrikli arabasını piyasaya sürecek ve yeni yayımlanan tanıtım görüntüleri, aracın nasıl gözükeceğine dair ilk izlenimleri sunuyor. İlginç bir şekilde, tekerlek tasarımı geçtiğimiz yıl Frankfurt Motor Show'da gösterilen Mini Electric Concept'e yakın bir benzerliğe sahip.
Elektrikli Mini'nin ızgara yapısı, diğer Mini'lerin altıgen şekli üzerine kurulmuş durumda ancak yanmalı bir motora sahip olmadığı için herhangi bir hava açıklığı bulunmuyor. Sarı vurgu çizgileri ve "E" logosu, tüm elektrikli Mini modelleri için belirleyici elementlerden biri olacak. Izgara geçtiğimiz yılın konsept modelinde gösterilen ile tamamen aynı olmasa da, tekerlek tasarımı tamamen kopyalanmış gibi gözüküyor. Dört dikdörtgen bloktan oluşan asimetrik tasarımda tekerlekler, çukurlu bir janta ve aynı elektrik-sarısı vurgu çizgileri ile merkezde öne çıkan "E" işaretine sahip.
Mini bu elektrikli arabayı ilk EV'si olarak tanımlıyor ve bunun sebebi de daha önceki Mini E'nin küçük bir sınırlı pilot programı olması. Markanın var olan diğer tek şarjlı aracı Countryman plug-in hybrid olarak gözüküyor.
Bunlar dışında yeni elektrikli araba hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın konsepti motor özellikleri hakkında hiçbir bilgi vermemişti ve bu yüzden yeni aracın şarj başına potansiyel sürüş menzili hakkında tahmin yürütmek pek mümkün değil. Ancak elektriklenme, Mini ve ana firması BMW için oldukça büyük önem taşıyor. Otomobil üreticisi, gelecekteki her modeli için bir çeşit elektrikli model sunmayı planladığını söylüyor.
Mini Tasarım Lideri Oliver Heilmer, yapılan bir açıklamada Mini'nin bir şehir markası olduğunu ve tamamen elektrikli bir Mini'nin gelecek için en mantıklı adım olduğunu belirtti.
Henüz isimlendirilmeyen elektrikli Mini arabanın önümüzdeki yıl yapılacak yayımı orijinal Mini'nin 60. yıldönümüne de denk geliyor. Araç, başlangıçta BMW'nin Almanya'daki Dingolfing ve Landshut tesislerinde üretilecek ama Mini, aynı zamanda ortak girişimler ile Çin'de de EV'ler üretecek.
Levent Öztürk
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