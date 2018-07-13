Mini "ilk" elektrikli arabasını tanıtıyor...

Mini'nin bir önceki yıl sunduğu konsepti temel alan "ilk" tam elektrikli arabası, ortaya çıktı!

Mini yeni arabasını tanıtıyor...

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