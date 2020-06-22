Mini PC Casper Nirvana M200 Satışta! İşte Casper Nirvana M200 Özellikleri!

Mini bilgisayar Casper Nirvana M200, ergonomik kullanımı, minimal tasarımı, yeni nesil işlemci desteği ve güvenilir soğutma sistemi iş hayatında üretken olmak isteyenler için geliştirildi. İşte Casper Nirvana M200 özellikleri!