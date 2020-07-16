Minik Canavar Nirvana X400'ü Aldık, İnceledik!

Ultra ince ve ultra hafif dizüstü bilgisayar kategorisinde üst seviye özellikleriyle dikkat çeken 15 bin TL fiyatlı Casper Nirvana X400'ü aldık ve inceledik! 10'uncu nesil Intel işlemci, 32 GB RAM ve 2 TB SSD gibi etkileyici özellikler barından bu laptop minik bir performans canavarı! İşte Casper Nirvana X400 incelemesi ve hakkında bilmeniz gerekenler.

16 Temmuz 2020 20:30

Ercan Uğurlu