Minions'ın Yapımcısından Mario Filmi Yolda...
Çılgın Hırsız filmlerinin usta yapımcısından, hemen herkesin ilgisini çekebilecek özel bir animasyon film daha geliyor!
Yeni bir Mario filmi yolda ve yapımcısı düşünüldüğünde, bu filmin iyi olacağı (en azından başarılı olacağı) kesin gibi görünüyor. Film, Despicable Me, The Secret Life of Pets ve Minions gibi başarılı animasyon filmlerinin arkasındaki stüdyo Illumination ile Nintendo'nun anlaşmasının sonucunda ortaya çıkıyor. Bu filmlerin beğenilmesi kişiden kişiye değişebilse de, başarılı oldukları tartışılamaz bir gerçek.
Anlaşmanın yeni duyurulduğu düşünülürse, filmin geliştirilmesinin erken dönemlerinde olduğu tahmin edilebilir ve animasyon filmleri dünyasında bunun anlamı, ekranlara ulaşana kadar daha pek çok yılın geçmesi gerektiği.
Daha önceki Mario filmlerinin pek başarılı oldukları söylenemez ancak animasyon filmler bu konuda biraz daha şanslı ve kaynaklarına daha sadık olabilirler. Oyunlar hakkındaki filmler genel olarak çok başarılı olmasalar da, Disney'in Wreck-It Ralph'inin başarısı, oyunlar üzerine animasyon filmlerin başarılı olabildiklerini gösteriyor.
Film duyurusunun kaynağı ise, Nintendo of America hesabı tarafından gönderilen bir tweet...
Levent Öztürk
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