Minyatür konsol PocketSprite hazırlanıyor...
GameBoy'dan NES'e pek çok farklı cihazın yerini alabilen cep konsolu PocketSprite, geliyor...
Hem ciddi oyuncular için, hem de arada oyun oynayanlar için eski konsolların tekrar sunulması belirli bir ilgi kaynağı oluyor. The PocketSprite da NES, SNES, Game Boy ve daha pek çok cihazın oyunlarını çalıştırabilen küçük bir cihaz olarak bu durumun mükemmel bir örneği halinde karşımıza çıkıyor.
54mmx31mmx14mm boyutlarındaki bu küçük konsol projesi, Crowd Supply üzerinde tanıtılmış ve 20000 dolarlık hedefine ulaşmayı başarmıştı.
Özellikler açısından bakıldığında ise PocketSprite 25mmx22mm, 96x64 pikselli bir ekrana, ESP32 çift-çekirdekli 240 MHz MCU işlemciye, 128MB dahili hafıza, 520KB RAM ve 448KB ROM'a sahip. Bunun yanı sıra güç, A, B, Başlat (Start), Select (Seç) ve Gamepad tuşları, 13mm mono hoparlör, Wi-Fi ve Bluetooth bulunuyor. Bunun yan ısıra micro USB girişi ile şarj olabilen 250mAh batarya da saatler sürecek oyun keyfini garantiliyor.
ROM'ları yükleme ise cihazın Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla bilgisayarınıza direkt bağlantı kurarak yapılıyor. Var olan ürünler için fiyat 45$ olarak belirtilmişken, bu ürünlerin bitmesi ile beraber ürün fiyatı 55$'a çıkacak. İlk modellerden alan kişiler, Nisan ortalarında kargolarına kavuşmayı bekleyebilirler. Diğer kişiler için ise dağıtım Mayıs ayında yapılacak. Tabi ki kamu destekli tüm projeler gibi bu projede de bir şeylerin yanlış gitme ihtimali bulunuyor ve bu yüzden satın alanların riskleri kabul etmeleri gerekiyor...
Levent Öztürk
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