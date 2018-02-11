Minyatür konsol PocketSprite hazırlanıyor...

GameBoy'dan NES'e pek çok farklı cihazın yerini alabilen cep konsolu PocketSprite, geliyor...

Cep konsolu PocketSprite hedefine ulaştı ve...

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