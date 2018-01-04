Mısır Müftüsü Bitcoin için fetva verdi
Mısır baş müftüsü Şevki Allam, Bitcoin için fetva verdi ve bakın ne dedi!
Mısır baş müftüsü Şeyh Şevki Allam, dijital kripto-para birimi bitcoin'e karşı bir fetva yayınladı. Bu fetva içerisinde müftü, bitcoini satarak, alarak, kiralayarak veya başka bir şekilde paylaşılmadığını söylemekte. Müftünün söylediğine göre bitcoin'in taşıdığı riskler ve merkezi bir otorite tarafından kontrol edilmiyor olması da İslam'da caiz olmaması anlamına geliyor.
Baş müftünün İslami kanunlara göre bitcoin'in caiz olmadığı hükmü, Mısır'ın geçtiğimiz ay koyduğu yasaklamanın ardından verilmiş durumda. Baş müftü Allam, ulaştığı fiyat yüzünden bitcoin'i kumara benzetiyor. Allam'ın söylediğine göre bu, direkt olarak bir kişinin, grubun yada enstitünün finansal yıkımına yol açabilir. İşin politik kısmında ise baş müftünün danışmanlarından biri, bitcoin'in terörizmi desteklemek için kullanıldığını iddia etti.
Kripto para birimi her bitcoin başına 20000$ gibi bir fiyata yükselmesine rağmen 13000$ civarına geri düştü ve şu anda 14000$ civarında bulunuyor. Bir diğer kripto para birimi olan Ripple ise geçtiğimiz hafta içerisinde oldukça ciddi bir yükseliş yaşadı. Diğer çoğu kripto para birimi daha düşük seviyelere inerken, Ripple'ın değeri yükselerek 2.41 dolara ulaştı ve Coin Market Cap'in söylediğine göre şu anda Ethereum'dan daha büyük bir piyasa değerine sahip durumda.
Levent Öztürk
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