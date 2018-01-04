Mısır Müftüsü Bitcoin için fetva verdi

Mısır baş müftüsü Şevki Allam, Bitcoin için fetva verdi ve bakın ne dedi!

Mısır Müftüsü Bitcoin için fetva verdi

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