Mısır'da mühürlü 2.500 yıllık 13 adet lahit keşfedildi! İçlerinde ne var?

Mısır'ın Sakkara mevkiinde bir zamanlar mezarlık olarak kullanılan alanda 13 adet lahit bulundu. Lahitlerin mühürleri bozulmamıştı. Hatta ahşapların üzerindeki renklerin bile bozulmadığı görüldü.