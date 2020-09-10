Mısır'da mühürlü 2.500 yıllık 13 adet lahit keşfedildi! İçlerinde ne var?

Mısır'ın Sakkara mevkiinde bir zamanlar mezarlık olarak kullanılan alanda 13 adet lahit bulundu. Lahitlerin mühürleri bozulmamıştı. Hatta ahşapların üzerindeki renklerin bile bozulmadığı görüldü.

Mısır Saqqara çölünde 2.500 yıllık mühürlü 13 lahit keşfedildi!

Mısır'daki Sakkara'da 2.500 yıl öncesine ait en az 13 ahşap lahitten oluşan sıra dışı bir toplu mezar bulundu.

Bulunan lahitlerin 1000 yıl boyunca bozulmadan kalmış ve onca zaman sonra bile hala mühürlü halde olduğu görüldü.

Ahşabın Üzerindeki Renkler Bile Bozulmamış Halde

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'na göre, lahitler üst üste yığılmış, yerden 11 metre aşağıda bir mezar boşluğunda bulundu. O kadar iyi korunmuşlar ki, ahşabın üzerindeki boyaların renkleri bile hala bozulmamış. İlk analiz, lahitlerin gömüldüklerinden beri büyük olasılıkla mühürlü kaldıklarını gösteriyor.

Bakan Khaled Al-Anani, mezarda henüz keşfedilmemiş daha fazla lahit bulunduğunu söyledi.

lahit

Sakkara, Eski Mısır'ın Mezarlığıydı

Sakkara'nın bir zamanlar eski Mısır'ın başkenti olan Memphis'in mezarlığı olarak kullanıldığına inanılıyor. Mısırlılar 3000 yıl boyunca ölülerini buraya gömdüler; bu nedenle arkeolojik açıdan çok ilgi gören bir yer haline geldi.

Sadece Soyluların Gömüldüğü Bir Mezarlık Değil

Mezar eşyaları, çizimler, mumyalanmış hayvanlar ve zengin bir şekilde hazırlanmış mezarlarla burada gömülü olanların sadece yüksek rütbeli soylular ve memurlar olmadığı anlaşılıyor. Son kazılar , muhtemelen orta sınıftan veya işçi sınıfından insanların da olduğu daha basit gömüleri ortaya çıkardı.

Bin Yıl Boyunca Mezarlar Yağmalandı

Mısır'da tarih boyunca, bu tür birçok mezar yağmalandı. Zengin mezarları bile dış etkilere karşı yeterince dayanamadı. Bu yüzden, bunca zamandır bozulmamış ve açılmamış bir lahit topluluğu bulmak, içinde el değmemiş mezar eşyalarının bulunma olasılığı anlamına geliyor.

Lahitlerde Tehlikeli Sıvı Olabilir mi?

Tabutların tahtadan yapıldığı ve kuru bir yere gömüldüğü düşünüldüğünde, içinde saklanan herhangi bir tehlikeli sıvı bulunma olasılığı oldukça düşük. Bununla birlikte, potansiyel mezar eşyaları bize sadece kimin gömüldüğünü değil, ne kadar önemli olduklarını da söyleyebilir. 

Keşif, eski Mısır cenaze törenleri hakkındaki sürekli büyüyen anlayışımıza katkıda bulunacak gibi görünüyor.

Yeni Lahitler Çıkarılmaya Devam Ediyor

Lahitlere gömülen kişilerin isimleri ve kimlikleri henüz keşfedilmedi. Ancak sahadaki kazı çalışmaları devam ederken, bu bilginin yanı sıra kuyuya gömülü toplam lahit sayısının da yakında bulunması bekleniyor.

Mısır, kültür turizmini 1 Eylül'de müzelere ve arkeolojik alanlara yeniden açtı. Bu nedenle hükumet Mısır'ın antik eserlerini ziyaret etmeye yönelik turist ilgisini yeniden çekmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Bakanlıktan muhtemelen daha fazla duyuru gelecektir.

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