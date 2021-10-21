MIT'den Yeni Teknolojik Kumaş: İnsan Hareketini Algılayan OmniFiber!

Aralarında bir Türk'ün de bulunduğu MIT araştırmacıları, insan hareketini algılayan ve ona göre tepki veren yeni bir teknolojik kumaş geliştirdi. Karşınızda OmniFiber...

21 Ekim 2021 13:02

Levent Öztürk