MIT'in Yapay Zekası Video Takılmalarını Önlüyor!

Pensieve adlı yapay zeka, internetten video izlerken yaşadığımız "takılmalara" özel bir çözüm getiriyor!

MIT'in Yapay Zekası Video Takılmalarını Önlüyor

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