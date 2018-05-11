MIT'nin Otonom Arabası Her Yerde Yolu Bulabiliyor!
MIT'nin otonom arabası, haritası çıkarılmamış ıssız bölgelerde bile yolunu bulabiliyor!
Firmaların otonom arabaları büyük şehirlerde test etmelerinin güzel bir sebebi var. Buralarda test ediyorlar çünkü başka yerlerde bu arabalar yolunu bulamayıp kaybolurlar! Tipik olarak kaldırım kenarlarını, şeritleri ve işaretleri tanımlamak için iyi etiketlenmiş 3D haritalara ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden de şehrin dışında, haritada güzel işaretlenmemiş yerlerde çuvallıyorlar. Ama MIT CSAIL'in bu durum için bir çözümü olabilir. Firmanın araştırmacıları, Toyota'dan da biraz yardım alarak, MapLite isminde yeni bir framework geliştirdiler ve bu sayede arabalar hiçbir 3D harita olmadan yolunu bulabilecek.
Sistem, GPS kullanarak aracın konumu hakkında basit bir bilgi elde ediyor ve bu bilgi ile hem son varış noktasını hem de aracın görüş alanındaki "yerel" hedefi belirliyor. Makine daha sonra, üzerindeki sensörleri kullanarak bu yerel noktalara giden bir güzergah oluşturuyor, LiDAR kullanarak yolun kenarlarını hesaplıyor. Genel, parametre-temelli modeller, arabaya kavşaklarda ve spesifik yollarda ne yapacağına dair fikir veriyor.
MapLite, halen her şeyle başa çıkmaya hazır değil. Örneğin dağ yollarıyla ve yükseklikteki keskin değişiklerle nasıl baş edeceğini bilmiyor. Ama, buradaki nihai hedef açık: CSAIL, otonom arabaların hiçbir ek yardım olmadan tüm yollarda kendi başının çaresine bakabilmesini istiyor. 3D haritalar, şehirlerin karmaşıklığıyla başa çıkmada hâlâ kullanışlı olacak olsa da bu yeni teknoloji köy alanlarına olan seyahatlerde, karlı alanlarda ve arabanın doğaçlama hareket etmesi gereken diğer durumlarda kritik rol oynayabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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