MIT'nin Otonom Arabası Her Yerde Yolu Bulabiliyor!

MIT'nin otonom arabası, haritası çıkarılmamış ıssız bölgelerde bile yolunu bulabiliyor!

MIT'ın Otonom Arabası Her Yerde Yolu Bulabiliyor!

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