'Mobil Dünya Kupasını' Danimarka Aldı
Gerçek Dünya Kupasını Fransa almış olabilir, ama 'mobil Dünya Kupasını' Danimarka aldı!
Rusya'da gerçekleşen 2018 Dünya Kupasının final maçı Pazar günü Fransa ve Hırvatistan arasında oynandı ve Fransa kupayı 4-2 skorla kazandı. Ancak aynı anda bir uluslararası turnuva daha gerçekleşti; OneSignal dünya mobil ağ hızı turnuvası!
OneSignal adlı kablosuz ağ çözümleri şirketi 32 farklı ülkeden yüzlerce milyon insanın mobil bağlantı kalitelerini ölçerek bir tür 'uluslararası bağlantı kalitesi turnuvası' düzenledi. OpenSignal'a göre bu turnuva süreci bilimsel olmaktan uzak olsa da, 32 ülkenin rekabete girmesini eğlenceli bulduğunu açıkladı.
Turnuvanın ilk raundunda katılımcılar genel indirme hızı alanında yarıştı. Gruplar tıpkı FIFA World Cup gibi düzenlendi ve her grubun en iyi iki ülkesi bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.
OpenSignal'ın turnuvasının ikinci aşamasına 16 ülkeden 11'i geçebildi, ve bu ülkelerin arasında Rusya da bulunuyordu. C grubunda Avustralya 32Mbps ile Fransa'nın 20Mbps hızını geçti, İzlanda ise 37Mbps ile Arjantina'nın 10Mbps hızını açık ara ile geride bıraktı.
E grubunda ise Sırbistan 17Mbps ile Brazilya'yı geçti, F grubunda Güney Kore ise 45Mbps ile Meksika'yı üçüncü sıraya itti. Almanya hem FIFA hemde Mobil kupada ilerlemekte başarısız oldu (19Mbps). G grubundan Belçika 30Mbps ile, İngiltere ise 19Mbps ile çıktı. Polonya ise 15Mbps ile Kolombiya'nın 9Mbps ortalama hızını geçti.
Çekişmeli elemelerden sonra finale Danimarka ve Belçika kaldı. Aralarında çok az bir fark da olsa Danimarka 31Mbps ile Belçika'nın 30Mbps hızını geçti ve OpenSignal'in mobil kupasını kazandı. Danimarka 1992'de Euro 1992'de Yugoslavya'nın turnuvadan çekilmesi üzerine şampiyon olmuştu, ancak İskandinav ülkesi Rusya'da daha ikinci aşamada turnuvadan elendi. OpenSignal'in kupası, ülkenin vatanseverleri için belki bir teselli olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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