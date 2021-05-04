Mobil Ortamda İnterneti Paylaşın: TP-Link M7000 İncelemesi

TP-Link'in zaman zaman güncellediği ve aslında özellikle bu tasarım diliyle uzun zamandır hayatımızda olan bir ürünü var ki, o da şu anki model adıyla M7000 olarak karşımıza çıkan Mobile Wi-Fi cihazı. 2014 yılında henüz o dönemin bağlantısı 3G'yi kullanırken M5250 modeliyle de incelediğimiz bu siyah çakıl taşı benzeri cihaz, sonrasında 2018 yılında da M7200 şeklinde karşımıza çıkmıştı. O zamandan bu yana hem güncellenen hızlar hem ek özelliklerle revize edilirken, bu modelinde de kuşkusuz LTE desteği içeriyor.
Evet, bu cihaz, mobil kullanımlarda internet sağlamanız için tasarlanmış bir 4G mobil modem. İçine 4G destekli SIM kartınızı takıyorsunuz ve bu sayede her nerede olursanız interneti de yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Özellikle sık seyahat edenler için çok kullanışlı olan bu cihazlar, özellikle yaz aylarında büyük rağbet görüyor. Zira yazlığa bir yerel internet bağlamaktan çok daha pratik bir kullanım sağlarken, öte yandan tatilini bir tatil köyünde geçirmek isteyenler için de hızlı sonuç veriyor.
Tabii ki telefonunuzun hotspot özelliğini açarak da benzeri bir kullanım şekli sağlayabilirsiniz. Ancak aynı anda telefonunuzu kullanırken, bir de çevre cihazlara veri iletmeye çalışmak, kuşkusuz akıllı telefonun gerek işlem gerek pil performansını da düşürecektir. Bu bağlamda bu tip cihazlar, önem kazanıyor.
TP-Link M7000, 10 adede kadar çevre cihazına internet bağlantı desteği sağlayabiliyor. 150 Mbps'e kadar indirme ve 50 Mbps'e kadar yükleme hızları sağlayan bu minik cihaz, günümüz internet ihtiyacını mobil ortamda karşılayacak seviyede bir performans gösterirken, 10 adede kadar cihaza aynı anda bağlantı sağlayabilmesi de önemli avantajı oluyor.
İçinde 2000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduran TP-Link M7000, bu bataryasıyla 8 saate kadar aralıksız kullanılabiliyor. Pil durumunu ve bağlantı kalitesi gibi detayları ön yüzündeki ekrandan takip edebiliyorsunuz. Ancak cihazın pil ömründe selef modele göre bir değişiklik olmaması açıkçası biraz üzdü. En azından bu alanda bir gelişme beklerdik.
Cihazın kullanım performansı yönünden ise en ufak bir sıkıntısı yok. İçine taktığınız mobil hattınız bulunduğunuz yerde iyi bir çekim gücüne sahip ise, TP-Link M7000 size bunu direkt olarak yansıtıyor. Android ve iOS uygulama marketinde bulunabileceğiniz tpMiFi uygulaması yoluyla da pek çok ayarı yapabiliyor, veri kullanım seçeneklerini ve kablosuz bağlantı özelliklerini düzenleyebiliyorsunuz.
Sonuç
TP-Link M7000, özellikle mobil ortamda yüksek hızda veri bağlantısına ihtiyaç duyan kullanıcılar tarafından severek kullanılabilir. Öte yandan yerel internet bağlantısı yerine internet ihtiyacınızı mobil hat üzerinden karşılıyorsanız da işe yarayacak pratik bir çözüm oluyor. TP-Link M7000'i şu an piyasada 585 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
TP-Link M7000 Alternatifleri Neler?
TP-Link M7000'e alternatif olarak Zyxel WAH7601 modeli de değerlendirilebilir.
Kimler TP-Link M7000 Satın Almalı?
İnterneti SIM kart üzerinden 10 adede kadar çevre cihazına dağıtacak performanslı bir mobil hotspot arayanlar TP-Link M7000'den memnun kalacaklardır.
CHIP Online Notu: %80
+ Boyutlar
+ Yazılım desteği
+ Yeterli pil ömrü
+ Kullanımı kolay ve pratik
+ Performans
- Selef modele göre belirgin fark yok
TP-Link M7000 Teknik Özellikleri
- Bağlantı 4G, 3G
- Veri Hızları 150 Mbps / 50 Mbps
- Standart 802.11 b/g/n
- Kablosuz Hızı 300 Mbps
- Frekans 2.4 GHz
- Anten Dahili
- Batarya 2000 mAh
- Bağlantılar microUSB, SIM kart
- Boyutlar 94 x 56 x 19 mm
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