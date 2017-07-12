Mobil oyun dünyası mercek altında!
Hepimiz oyun oynuyoruz. Peki ne oynuyoruz? Nasıl oynuyoruz? Canlı Yayında karşınıza getiriyoruz. Dev araştırmanın sonuçları karşınızda!
Türkiye'de teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla her hafta gerçekleştirdiğimiz CHIP TechTalk Canlı Yayınlarımızda bu hafta sizlerle beraber mobil oyun dünyasının fotoğrafını çekiyoruz. AdColony Türkiye ve Nielsen tarafından yapılan çok özel bir araştırmanın sonuçlarını Canlı Yayında hep beraber değerlendireceğiz. Konuğumuz Adcolony Gelişmekte Olan Pazarlar Başkanı Volkan Biçer, 1-2 dolar üzerine kurulu gibi görünen mobil oyun sektörünün aslında dünya çapında başarı yakalamış filmlerin gelirinden daha yüksek bir kazancı nasıl ürettiğini bizlere anlatacak.
Canlı yayınımız 13 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 15.00'da CHIP Online üzerinden izlenebilir. Görüşmek üzere!
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