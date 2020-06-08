Mobil Uygulama İndirmeleri, Covid-19 ile Bambaşka Bir Boyuta Taşındı

Covid-19 salgını Dünya genelinde mobil uygulama indirmelerinde muazzam bir artışa sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya göre, mobil indirmeler yaklaşık olarak 600 petabyte'a ulaşmış durumda. Sensor Tower tarafından yayınlanan raporda belirtilene göre mobil uygulama indirmeleri tarafından kullanılan veri, ilk çeyrek kullanımının üç yıllık ortalamasına göre %52 artmış durumda.
Dünya genelinde en popüler 250 mobil uygulamaların ilk indirmeleri için kullanılan veri miktarı, 2020 ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %34 artarak 600 petabyte, yani 600 milyon gigabyte'a ulaştı. Ayrıca, üç yıllık ortalama olan 391 petabyte'a göre %52 artış söz konusu.
Araştırmada sadece birincil uygulama mağazaları dahil edilmişken tekrar indirmeler, güncellemeler, aynı Apple ID veya Google hesabı ile birden fazla cihaza yapılan indirmeler bu ölçümlerin bir parçası olmadı.
Veri analizi Dünya genelinde en popüler 250 mobil uygulamanın ilk yüklemelerini kapsıyor ve APK mirror sunucularından veya ikincil uygulama mağazalarından yapılan indirmeleri kapsamıyor. Analize sadece popüler uygulamalar dahil edildi ve indirme ölçümlerine dosya boyutu eklenmedi.
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