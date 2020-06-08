Mobil Uygulama İndirmeleri, Covid-19 ile Bambaşka Bir Boyuta Taşındı

Mobil uygulamaların indirilme sayıları, Koronavirüs salgını ile birlikte bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri, uygulama pazarı hiç bu kadar büyümemişti.