Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı Başladı

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı Başladı

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