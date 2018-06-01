Model 3 İçin Tesla'nın Beklediği İyi Haber Geldi!
Tesla, Model 3 için daha önce yayınlanan olumsuz rapor konusunda beklediği müjdeyi nihayet aldı!
Tüketici eğilimlerini doğrudan etkileyen kuruluş Consumer Reports, bu ayın başlarında çeşitli etkenler sebebiyle Tesla'nın Model 3'ünü önermeme kararı almıştı ve bunların arasında belki de en önemli olan etken, uzun 100-0kmph fren mesafesiydi. Her ne kadar Tesla aracın 40 metrede durabildiğini söylüyor olsa da, Consumer Reports bunun tam olarak doğru olmadığını belirtiyordu. Yapılan testlerde aracın genellikle 46 metrede durduğu gözlemlendi. En başta Tesla, bu farkın sıcaklık, yol yüzeyi ve geçmiş sürüş davranışlarından kaynaklı olabileceğini söylerken, CEO Elon Musk daha sonra yaptığı bir konuşmada fren probleminin bir firmware güncellemesi ile düzeltilebileceğini belirtmişti.
Consumer Reports, bu güncellemenin ardından Model 3'ü bir kez daha test etmeyi kabul etti ve yeni sonuçlar ile beraber, aracın frenlerinin testi geçtiğini duyurarak, bu kez Model 3 için "önerilir" notunu verdi.
Bu güncellemenin ardından Consumer Reports, Model 3'ün istikrarlı bir şekilde 40 metrede durduğunu söyledi ve frenin gelişimi, aracın genel puanının öneri kazanmasına yetecek kadar yükselmesini sağladı. Consumer Reports otomobil testi yöneticisi Jake Fisher "19 yıldır CR'deyim ve 1000'den fazla araba test ettim, ama yol performansını uzaktan bir güncelleme ile geliştirebilen bir araba hiç görmedim" açıklamasını yaptı. Tesla ise, Consumer Reports'a yaptığı konuşmada yazılımının, kullanım değişikliklerine ve farklı ortam koşullarına uyum sağlamak üzere değiştirildiğini ifade etti.
Ancak Model 3 ile ilgili başka problemler de bulunuyor. Rüzgar sesi, katı sürüş kalitesi ve dokunmatik ekran arayüzü hakkında endişeler, bu problemlerin arasında yer alıyor. Consumer Reports ile yapılan bir röportajda Musk, Model 3'lerin artık rüzgar sesini azaltan yeni camlara sahip olduğunu ve sürüşün katı hissini rahatlatacak yeni süspansiyon azaltıcıları barındırdığını iddia etmişti. Ayrıca firma, aracın kontrollerinin bir kısmını da değiştirerek, sürücülerin her zaman dokunmatik ekranı kullanmaya zorunlu kalmamalarını sağlamaya çalışıyor...
Levent Öztürk
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