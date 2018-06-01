Model 3 İçin Tesla'nın Beklediği İyi Haber Geldi!

Tesla, Model 3 için daha önce yayınlanan olumsuz rapor konusunda beklediği müjdeyi nihayet aldı!

Tesla Model 3 için iyi haber geldi!

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