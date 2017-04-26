Model X'in Kapıları Korkunç Kazada Açılmadı!
Model X'in havalı Falcon kapıları yaşanan kazada açılmadı, yeni bir tartışmanın fitili alevlendi!
Tesla'yı bugünkü konumunda tutan, kullandığı yeni teknolojiler. Ancak yeni teknolojiler, her zaman sorunlarla geliyor. Lityum iyon pillere, Autopilot işlevine yöneltilen suçlamaların ardından, Çin'deki bir kazada Model X'in Falcon kapıları sorumlu tutuluyor.
Şubat'ta yaşanan bir kazada Lee Tada ve erkek arkadaşı, kuaförünün sürdüğü Model X ile giderken bariyerlere çarptılar ve 180 derece spin atarak bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştılar. Lee ve erkek arkadaşı, altlarındaki pillerin patlamaya başladığını duydu ancak X'in arkadaki Falcon kanatlı kapılarını açamadılar. Arka kapılar sıkıştığı için yangın çıkmadan hemen önce, önden çıktılar.
Electrek tarafından paylaşılan yukarıdaki dramatik videoda Lee'nin kanlı yüzü görünüyor. Burnunun kırıldığını söyleyen Lee, kazayı hafif atlattığını ancak sürücüsünün hava yastığı açılmadığı için hastanede bir aydan fazla yattığını belirtiyor.
Tesla is resmi açıklamasında bu tür kazalarda tüm otomobillerde yangın çıkabildiğini, bunun elektrikli otomobillere özel olmadığını söyledi. Firma, bu kazada benzinle çalışan diğer otomobilin de yanmaya başladığının altını çizdi.
Model X'in Falcon kapıları, bu gibi durumlarda kullanmaya yönelik bir acil açma işleviyle geliyor. Bu işlevin nasıl kullanıldığı, otomobilin kullanma kılavuzunda detaylı biçimde anlatılıyor. Burada sorumluluğu herhangi bir tarafa yüklemek istemiyoruz ve Tesla'nın bu işlevleri yeterince iyi anlatıp anlatmadığı konusunda da bir yorumumuz yok. Ancak Tesla'nın her yeni teknolojisi, bir şekilde kendisine sorun olarak geri dönmeye devam ediyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın