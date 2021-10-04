Monster Abra A5 V.15.9.1 En İyi Fiyat Performans Ürünü Seçildi

Monster Notebook, mükemmel oyun deneyimi sunmak için geliştirdiği yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları, yenilikçi satış sonrası hizmetleri ve güçlü teknik servis desteği ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Berlin'de Avrupa'nın en büyük oyun deneyimi mağazasını açarak operasyonlarını hızlandıran marka, yeni nesil bir deneyim sunan ürün ve hizmet kalitesiyle kullanıcılarını şaşırtıyor.
En iyi donanım konfigürasyonlarını kullanıcılara en erişilebilir fiyatlarla sunma politikası ile çalışmalarını sürdüren Monster Notebook'un Abra A5 V.15.9.1 model dizüstü bilgisayarı Almanya'nın önde gelen inceleme kuruluşu IMTest tarafından en iyi fiyat – performans ürünü seçildi.
Fiyatı 1.500 avro altındaki oyun laptopları kategorisinde objektif performans testine tabii tutulan Abra A5 V.15.9.1, farklı oyun bilgisayarı markalarının ürünleriyle karşılaştırılarak "Fiyat – Performans Kazananı" ilan edildi.
Intel® Comet Lake Core™ i5 işlemcili Abra A5 V.15.9.1, maksimum kare hızı ile gerçekçi ekran deneyimi sunan NVIDIA® GTX1650 ekran kartıyla, Intel Wi-Fi 6 (Gig+) desteğiyle ve DUO Fan Sistemi ile oyuncuların aradığı kesintisiz oyun deneyimini sunuyor. 15,6 inç boyutunda ve 120 HZ yenileme hızında ekranı ile akıcı ve gerçekçi görüntü kalitesi sağlıyor.
Alüminyum ile güçlendirilmiş kasa yapısına sahip Abra A5 V.15.9.1, yalnızca 2,1 kg ağırlığında ve 25.8 mm kalığında olmasıyla estetik ve taşınabilir oyun bilgisayarı arayışında olanlara hitap ediyor. Akıllı yükseltici ile yüzde 200 daha yüksek ses seviyesine sahip cihaz, THX Ses Sistemi ve RGB Tek Bölge Klavyesi ile oyun zevkini zirveye taşıyor.
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