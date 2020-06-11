Monster Abra A7 V11.3.2 İncelemesi! Abra A7 V11.3.2 Özellikleri ve Fiyatı!

10'uncu nesil Intel Core i7-10750H işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti ekran kartı, 16 GB RAM, m.2 SSD, 17.3 inç 120Hz ekran ve diğer dikkat çekici özelliklerle rakiplerinden daha ılımlı fiyatlandırılan Abra A7 V11.3.2 oyuncu notebook'unu inceledik. Monster Abra A7 V11.3.2 performansı ve özellikleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey burada.

11 Haziran 2020 16:00

Güncelleme: 11 Haziran 2020 16:47

Ercan Uğurlu