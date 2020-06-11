Monster Abra A7 V11.3.2 İncelemesi! Abra A7 V11.3.2 Özellikleri ve Fiyatı!

Bir süredir oyuncular Monster'ın yeni Intel işlemci ve NVIDIA ekran kartlı modellerini bekliyorlardı ki, bu yeni modeller artık geldi, şu an gerek Monster Notebook web sitesinden gerek diğer kanallardan temin edilebiliyor. Kısa bir süre önce bu modellerden Tulpar T7 V21.2'yi incelemiştik. O model sahip olduğu özelliklerle beraber üst segmentte yer alıyordu hatırlarsanız. Bugün inceleyeceğimiz model ise Monster'ın Abra serisinden bir laptop ve fiyat olarak daha uygun, özellik bakımından da fiyat/performans çizgisinde rahatlıkla tercih edilebilecek kapasitede öğeleri barındırmasıyla dikkat çekici duruyor.
Elimizdeki modelin tam adı Monster Abra A7 V11.3.2. Bunu bilmeniz önemli, zira versiyon numaraları arasında konfigürasyon bakımından farklılık oluşabiliyor. Peki, elimizdeki modelin özellikleri nedir? Hemen incelemeye başlayalım.
Monster Abra A7 V11.3.2 Ekran ve Çevre Özellikleri
Abra A7 V11.3.2, 17.3 inç boyutunda bir ekranın sahibi. Ekran paneli IPS, ekran çözünürlüğü ise 1920x1080 piksel, yani Full HD çözünürlüğünde. LED arka aydınlatmalı olan bu ekran, mat panelden oluşuyor. Bu sayede ışık yansımalarının önüne geçilmesi amaçlanmış.
Bu panelin bir diğer özelliği ise 120Hz tazeleme hızına sahip olması. Böylece oyunlarda 120 kareye kadar görüntüyü, ekran kartınız ile senkron kaybı yaşamadan görüntüleyebiliyorsunuz. Böylece ekran yırtılması yaşanmıyor, oyunun akıcılığında kayıp gözlenmiyor.
Ekranın hemen üzerinde bir web kamerası da yer alıyor, böylece görüntülü görüşmeleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu kameranın çözünürlüğünün de HD olduğunu söyleyelim.
Ekranın altına baktığımızda, yine geniş bir klavye bölümüyle karşılaşıyoruz. Numerik tuş takımını da barındıran bu klavye bölgesi, tamamen kolay yazı yazmak için tasarlanmış. Bu sayede günlük kullanımlarınızda, rahat bir yazı yazma deneyimi sağlayacaktır.
Klavyede bilmeniz gereken önemli bir diğe detay ise, RGB ışıklandırmanın bu modelde tek bölge olarak yer aldığı olacak. Yani klavye bölge bölge farklı renklerle aydınlatılamıyor, tüm arka aydınlatmayı belirleyeceğiniz bir renkle ışıklandırabiliyorsunuz. Monster Kontrol Merkezi yazılımı üzerinden ise, bu renkler arasında geçişi belirtleyebiliyorsunuz.
Laptop'ın üst kenarındaki güç tuşunun yanında, mod değiştirme tuşu yer alıyor. Bu tuş vasıtasıyla ofis, oyun ve turbo modlar arasında geçiş yapabiliyor ve bu sayede kullandığınız duruma göre laptop'ın göstermesini istediğiniz gücü tek tuşla ayarlayabiliyorsunuz.
2.5 kilogram ağırlığında bir laptop olan Abra A7 V11.3.2, 2 adet 2W'lık ve THX sertifikalı hoparlörleriyle de donatılmış. Bu hoparlörlerin güzel ses verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak kuşkusuz yüksek oyun performansında, fanların da gürültülü çalıştığı bir gerçek. Zaten bu tip platformlarda bu konuya bir hayli aşinayız. O nedenle ses konusunda en iyi performansı elbette kulaklıklarınızla elde edeceksiniz.
Monster Abra A7 V11.3.2 Teknik Özellikleri Neler?
Abra A7 V11.3.2, sahip olduğu teknik özellikleriyle günümüzün tüm oyunlarını rahatlıkla çalıştıracak bir grafik çiziyor. Intel'in yeni 10'uncu nesil Comet Lake işlemci ailesinden Core i7-10750H işlemciden güç sağlayan laptop, 6 fiziksel çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olan bu işlemci ile 2.6 GHz ila 5.0 GHz arasında hızlarda çalışabiliyor. Bu işlemci sayesinde yalnızca oyunlarda değil, zorlu uygulamalarda da iyi bir performans almanız gayet mümkün. Özellikle eğer aranızda video render işleriyle ilgilenenler varsa, performansından bir hayli yararlanacaklar.
Bu laptop'ta ayrıca 16 GB kapasiteli RAM bulunuyor. 8 GB'tan çift kanal olarak yer verilen 16 GB RAM'ler, elbette DDR4 ve 2933 MHz frekansında çalışıyor. İncelemenin başında da söylediğimiz bu model numarına dikkat edin, zira bu laptop'ın Abra A7 V11.3 sürümü toplam 8 GB RAM içeriyor. Bu modelde ise 16 GB kapasiteli çift kanal bellek kullanışmış. İyi performans için bellekleri çift kanal olarak tercih etmenizi önerdiğimizin de altını çizelim. Ayrıca 2933 MHz frekansında olması da mühim.
Bunları tek tek söylüyoruz, çünkü şu an piyasada muadil modellerde hem tek kanal 8 GB, hem de 2666 MHz frekanslı bellek kullanan laptop'lar var ve fiyat olarak da bu modelden daha pahalı durumdalar. O nedenle buna bilhassa dikkat etmeniz yararınıza olacak.
Abra A7 V11.3.2'nin diskine baktığımızda da tıpkı Tulpar T7 V21.2'de olduğu gibi Samsung'un PM981a M.2 SSD'sinin kullanıldığını görüyoruz. Bu disk, performans anlamında bir hayli güçlü. Yüksek okuma ve yazma hızları sunan disk, yaptığımız CrystalDiskMark testinde 3442 MB/s sıralı okuma, 2337 MB/s sıralı yazma performansları gösterirken, depolama alanı olarak ise 256 GB yer veriyor. Eğer bu alan size yetersizse, satın alım aşamasında bunu daha geniş kapasiteye taşıma şansınız var. Yok şimdi yeterli, ancak sonradan yetersiz gelirse ise, laptop'ta zaten ayrıca ek olarak birer M.2 SSD ve 2.5" SSD/HDD alanı yer alıyor. Bunları da kullanarak kapasiteyi sonradan arttırabilirsiniz.
Abra A7 V11.3.2, bağlantı konusunda zengin seçenekler sunuyor. Laptop'a hem USB 2.0, hem USB 3.1 Gen 1 hem de USB Type-C şeklinde 4 USB portu bulunuyor. Ayrıca HDMI ve 2 adet Mini DisplayPort 1.2 portu da mevcut durumda. Kart okuyucu, Gigabit Ethernet ve ses girişleri de derken, laptop'ın bağlantı konusunda eksiği bulunmuyor. Öte yandan kablosuz bağlantı kanadında da yenilikçi davranıyor. Zira son Wi-Fi 6 desteği içeren bu model, Bluetooth 5.1 desteği de içeriyor.
Monster Abra A7 V11.3.2 Performansı Nasıl?
Abra A7 V11.3.2'te NVIDIA'nın yeni nesil GeForce GTX 1650Ti ekran kartı kullanılıyor. Bu ekran kartı ile dediğimiz gibi günümüzün tüm oyunlarından iyi performans almanız mümkün. NVIDIA'nın henüz geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürdüğü Turing mimarisini temel alan 4 GB kapasiteli GDDR6 belleklerini kullanan bu yeni ekran kartı ile popüler oyunlardan PUBG ve Counter-Strike: GO da oynayabiliyorsunuz, Gears 5, Red Dead Redemption, Division 2, Call of Duty Modern Warfare veya Battlefield V de. Elbette oynadığınız oyunlara göre bazen grafik ayarlarını optimize etmeniz gerekecek.
Mesela Tomb Raider oynayacaksanız yüksek grafik ayarlarını seçtiğinizde ortalama 170 fps alabilirken, grafikleri Ultimate olarak seçerseniz ise 94 fps değerlerini yakalamanız mümkün. Bir diğer oyunlardan Division 2'de ise yine yüksek grafik ayarlarında 63 fps üreten laptop, bu ayarları Ultra'ya çektiğinizde ise size ortalama 39 fps gösterebiliyor. Yani bu oyunda akıcı bir performans için yüksek grafik ayarlarını açacakken, Tomb Raider'da ise tüm şartları zorlayabilirsiniz.
Benzer şekilde Red Dead Redemption oynarken grafikleri optimize etmeniz gerekecek, PUBG'de veya Counter-Strike: GO'da ise tamamen serbest olabilirsiniz. Yani diyeceğimiz o ki, bu laptop'ın oyun konusunda herhangi bir sıkıntısı yok.
Şimdi laptop'a uyguladığımız benchmark sonuçlarına da bakalım sonra da sonuç bölümünde buluşalım.
Monster Abra A7 V11.3.2, benchmark testlerini ve gerçek zamanlı oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
Sonuç
Açıkçası Abra A7 V11.3.2, sahip olduğu teknik kadro ve bunun ürettiği performans bakımından – elbette bu segment için muadillerini de göz önünde bulundurduğumuzda- fiyat/performans oranıyla öne çıkan bir model oluyor. Zaten Intel'in yeni nesil i7-10750H işlemcisi ve yeni GTX 1650Ti birlikteliği ortaya harika sonuçlar koyuyor; buna ilave olarak 16 GB RAM, hızlı M.2 SSD ve 120Hz tazeleme hızında 17.3 inç ekranla beraber laptop tabloyu tamamlıyor. Ancak kuşkusuz soğutma sistemi yüksek hızda çalışsa da, laptop'ın bir miktar ısındığını gördüğümüzü de söyleyelim. Division 2 testimizde de gördüğümüz sıcaklıklar bu kulvarda yer alan mobil cihazlar için normal olsa da, şimdi yaz aylarının da gelmesiyle beraber zaman zaman klavyede ısıyı hissetmenize sebep olabiliyor. Fakat çok sayıda rakipte de durum pek farklı değil zaten. Yine de bunu ek parantez olarak belirtmek istedik.
Peki, Abra A7 V11.3.2'nin fiyatı ne kadar? Şu an Abra A7 V11.3.2'yi piyasada 9299 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
Kimler Monster Abra A7 V11.3.2 Satın Almalı?
İşlem performansı ve grafik performansı yüksek olsun ve muadillerinden daha uygun fiyatlı bir model olsun isteyenler Monster Abra A7 V11.3.2'yi rahatlıkla tercih edilebilir.
Monster Abra A7 V11.3.2 Alternatifleri Neler?
Monster Abra A7 V11.3.2'nin konfigürasyonunu güncelleyebilirsiniz. Ayrıca bu fiyat sizin için yüksekse, Freedos'lu sürümü tercih edebilir veya Abra A5 V15.5 modelini de değerlendirebilirsiniz.
Monster Abra A7 V11.3.2 Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-10750H 5.0 GHz
Çekirdek: 6
Ekran: 17.3 inç IPS Mat LED 120Hz (1920x1080)
Bellek: 16 GB (2x8 GB) 2933MHz DDR4
SSD: 256 GB Samsung PM981a M.2
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB GDDR6 128-Bit DX12
Ses: 2x 2W Hoparlör THX Spatial Audio
Bağlantılar: USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 (2 adet), USB 3.1 Gen 1 Type-C, HDMI, Mini DP 1.2 (2 adet), kart okuyucu, Gigabit Ethernet, BT 5.1, 802.11ax Wi-Fi 6
Boyutlar: 395 x 260 x 30 mm
Ağırlık: 2.5 kg.
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