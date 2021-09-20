Monster Bukra V1 İncelemesi

Pandemi günlerinin hareketlerimizi nispeten daha az kısıtladığı zamanlardayız artık, dışarı çıkmak, sahilde hoşbeş etmek, müzik dinlerken dans etmek istiyoruz. Monster Bukra V1 de tam bu amaçla tasarlanmış bir yol arkadaşı aslında.
Tasarımdan başlayacak olursak, Bukra klasik, artık "Monster yeşili" diyebileceğimiz renklerde geliyor. Yaklaşık 500 gram ağırlığındaki ürünü taşıması kolay. IPX7 sertifikalı (Suya düşmeye, kısa süreli suda kalmalara karşı dayanıklı ama 30 dakikaya kadar) gövdesi ise plastik ve %100 polyester örgüden oluşmakta, göze hoş geliyor ve ele aldığınızda oldukça kaliteli hissettiriyor.
Monster bu modelde 20W ses çıkış gücünde, 100Hz-17KHz frekans tepkisine sahip sürücüler kullanmış. TWS sayesinde iki adet Bukra'yı Stereo olarak kullanmanız mümkün. Ayrıca cihazın üzerinde dahili mikrofon mevcut, böylece telefonunuza bağlıyken konferans görüşmesi yapabiliyorsunuz. Ses kalitesi çok yüksek değil (sahnesi vasat, baslar dengesiz ve tizler çok eziliyor) ama fiyatı göz önüne aldığında verdiği performans son derece edilebilir seviyede. 2200mAH'lık bataryasıyla 12 saate kadar müzik dinlemek mümkün, gayet güzel değerler. Sahilde bir günü rahat çıkartır.
Cihazın iki türlü kullanım seçeneği var. Birincisi Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı (10 metreye kadar), diğeri ise dahili MicroSD kart yuvası üzerinden lokal olarak. Bağlantı konusu sorunsuz, saniyeler içerisinde telefona bağlamanız mümkün.
Sonuç
Bukra V1'in fiyatı 314 TL'den başlıyor ve biz fiyat/performansından memnun kaldık. Aradığınız bu tipte bir ürünse gönül rahatlığı ile edinebilirsiniz.
Kürşat Zaman
CHIP Online Notu: %80
+ IPX7 sertifikalı gövde
+ Uzun batarya dayanımı
+ MicroSD yuvası
+ Şık tasarım
- Ses performansı hassas kulakları memnun etmeyebilir.
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