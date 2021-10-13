Monster Notebook Aryond A32 Amazon'un Seçimi Etiketi Kazandı

Monster Notebook, oyuncular ve kreatif alanda çalışan profesyoneller için geliştirdiği kavisli oyuncu monitörü Aryond'un 32 inç boyuttaki yeni modeli Aryond A32'yi, 27 inç boyuttaki bir önceki modelinin fiyatından yalnızca küçük bir farkla kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Aryond A32, Avrupa'da en çok tercih edilen kavisli oyuncu monitörleri arasında ön plana çıkarak Amazon.de'de "Amazon'un Seçimi" etiketiyle satıldı.
Daha büyük ekranda daha iyi bir görsel deneyim
1500R kavise sahip paneli ile kolay ve rahat bir takip imkânı sunan Aryond A32, kullanıcılara yüksek tempo gerektiren tüm oyun ve programlar için en konforlu ekranı sunuyor. 2K çözünürlüğe sahip monitör, 165 Hz yenileme hızı ve QHD (2560x1440) VA panel ile ön plana çıkıyor. Yüksek piksel yoğunluğu sayesinde keskin görüntü kalitesi oluşturan ürün, kullanıcılara oyun oynarken akıcı ve gerçekçi bir görsel deneyim sağlıyor. Ayrıca, 3000 kontrast değeri ve 350 Nit parlaklığı ile yüksek ışıklı ortamda rahat bir çalışma ve izleme olanağı sağlıyor.
32 inç Aryond monitör, yalnızca 1 ms tepki süresi, 10 HDR oranı ve %119,9 SRGB profesyonel renk gamı ile profesyonel bir çalışma ekranında için ihtiyaç duyulan tüm özellikleri barındırıyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen monitör, yırtılma, gecikme ve kayma ihtimallerini sıfıra indirerek, pürüzsüz bir görsel deneyim yaratıyor.
En yeni MRPT teknolojisi ile gölgelenmeyi engelleyen ve hareket halindeki nesneleri daha keskin gösteren Aryond A32; standart, film, fotoğraf, RTS, FPS1, FPS2 ve oyun modu olmak üzere 7 çeşit modu bir arada sunuyor.
Ergonomik tasarımı sayesinde uzun saatler konforlu kullanım
Ekranda oluşan ışık titreşimlerini engelleyen anti-flicker teknolojisi sayesinde uzun kullanımlar sonucunda gözlerde yorulmaya bağlı olarak ortaya çıkan sulanma ve kaşıntı gibi rahatsızlıkları minimuma indiren Aryond A32, düşük mavi ışık filtresi ile gözleri zararlı mavi ışıklardan da koruyor.
RGB aydınlatma özelliği ile bulunduğu mekâna benzersiz bir oyun atmosferi kazandıran Aryond A32'in ayarlanabilir standı hem oyuncular için hem de uzun saatler boyunca ekran kullanan profesyoneller için ideal görüş açıcısı ve ergonomik bir kullanım pozisyonu sağlıyor. 9 cm yukarı ve aşağı hareket kabiliyeti bulunan monitör, 30 derece sağa ve sola dönebiliyor; öne 5 derece, arkaya ise 20 derece ayarlanabiliyor.
Pusat Type-C/DP kablo ile tam performans
Üstün kalite ve uygun fiyat özellikleriyle kavisli oyuncu monitörleri arasında en iyi deneyimi sunmak için tasarlanmış Aryond monitörlerin performansı Pusat Type-C/DP kablo ile tamamlanıyor. Altın kaplama bağlantı tipi sayesinde görüntü ve ses aktarımında maksimum performans sağlayan Pusat Type-C/DP kablo, Aryond monitörlerin sağladığı zengin renk kalitesinden taviz verdirmiyor.
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