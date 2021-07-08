Monster Notebook İndirimleri Bu Tarihe Kadar Devam Ediyor

Monster Notebook tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen yılın en büyük online etkinliği Monster #WASD öncesi duyurulan %10 indirim için son tarih 15 Temmuz! Bu tarihe kadar Monster Notebook'un tüm dizüstü bilgisayarları ve oyuncu ekipmanlarında yüzde 10 indirim devam ediyor.
Ayrıca Yapı Kredi World Card kullanıcıları 31 Temmuz 2021'e kadar yapacakları notebook alışverişinde 3 ay ertelemeli 9 taksit fırsatından yararlanabiliyorlar. Kampanyalar, www.monsternotebook.com.tr adresinden veya Monster Notebook mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerlidir. Tüm Monster Notebook'lar ve kampanyalar hakkında detaylı bilgilere Monster Notebook mağazalarından veya web sitesindeki Monster Notebook Dijital Mağazası'ndan ulaşılabilir.
Monster Notebook Hakkında: Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım, oynayamadığın oyun olursa para iadesi, koşulsuz müşteri mutluluğu gibi taahhütlerle sektörde fark yaratıyor ve oyun severler tarafından tercih ediliyor. Daha önce Dubai ve Lefkoşa'da mağaza açan şirket Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda Berlin mağazasını açmaya hazırlanıyor.
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