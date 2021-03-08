Monster Notebook Mağazaları Açıldı!

Monster Notebook'un Türkiye'deki tüm mağaza ve teknik servisleri 8 Mart saat 09.00 (bugün) itibarıyla, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açıldı.
09.00 – 19.00 saatleri arasında HES kodu ile ziyaretçi kabul edecek mağaza ve teknik servislerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen eksenindeki kontrollü sosyal hayat kuralları geçerli olacak.
Monster Notebook Dijital Mağazası ise haftanın yedi günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. monsternotebook.com.tr adresindeki Monster Notebook Dijital Mağazası'nda kullanıcılar, herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabiliyor.
Monster Notebook Dijital Mağazası aynı zamanda, oyun ve teknoloji tutkunlarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Oyun, teknoloji ve diğer alanlardaki fenomen isimlerinin Monster Notebook kullanıcıları ile bir araya geldiği etkinlikler her hafta cuma günleri düzenleniyor.
Monster Notebook'un tüm hizmet kanalları ve mağazalarda uygulanan sağlık önlemlerine ilişkin detaylı bilgi www.monsternotebook.com.tr web sitesinde yer alıyor.
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