Monster Notebook Mağazaları Açıldı!

Monster Notebook, 8 Mart Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla Türkiye'deki tüm mağazalarının ve teknik servislerinin kapılarını yeniden açma kararı aldı. Şirket, aralık ayında tüm mağaza ve teknik servislerini geçici bir süreyle tamamen sanal ortama taşıyarak yalnızca dijital mağaza üzerinden hizmet vereceğini duyurmuştu.