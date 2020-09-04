Monster Notebook, Monster Gaming Lab'i Duyurdu!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, Türkiye oyun sektörüne ve girişimcilik ekosistemine yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi. İşte Monster Notebook'tan oyun ekosistemine özel girişimcilik programı: Monster Gaming Lab.