Monster Notebook Oyun Dünyasında Kuralları Yeniden Yazıyor!

Türkiye'nin yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları markası Monster Notebook, benzersiz bir uygulamaya daha imza attı. Monster Notebook ana sponsorluğunda düzenlenen Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın final maçları Monster Notebook Semruk serisi ile dizüstü bilgisayarlarda gerçekleşti.
Dünyanın en büyük espor organizasyonlarından biri olan ESL'in Türkiye Şampiyonası'nda son iki senedir final maçları Monster Notebook'larla oynanıyor. İlki 2019'da gerçekleşen uygulama, oyun ve espor dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
Monster Notebook Kurucu ve CEO'su İlhan Yılmaz: Oyun bilgisayarı alanında tabuları yıkmaya devam ediyoruz
Intel® ESL Türkiye Şampiyonası'nın notebook bilgisayarlar ile oynanan tek ESL şampiyonası olduğuna dikkat çeken Monster Notebook Kurucu ve CEO'su İlhan Yılmaz: "Türkiye'nin en kapsamlı espor organizasyonu olan Intel® ESL Türkiye Şampiyonası'nın destekçisi olmakla gurur duyuyoruz. Monster Notebook olarak ülkemizdeki espor ekosisteminin gelişimini yakından takip ediyor, oyunu ve oyuncuyu tüm gücümüzle destekliyoruz. Final maçlarının Monster'larımızla yapıldığı bu şampiyonanın gönlümüzdeki yeri çok özel. Monster Notebook'ların gücünün ve üstün performansının bu kadar önemli bir organizasyonun finallerinde, milyonlarca espor hayranının final coşkusu eşliğinde tescillenmesi bizim için çok heyecan verici. Eskiden oyun bilgisayarı denilince akla masaüstü bilgisayarlar gelirdi. Monster Notebook'un oyuncular için tasarlanmış yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları bu tabuyu yıktı. Bugün Türkiye'nin en bilinen oyun bilgisayarı markasıyız. Tüketici araştırmalarına göre bilgisayar markaları arasında müşteri memnuniyeti en yüksek ve en çok teşekkür edilen markayız. Bundan sonra da oyun tutkunlarına en iyi teknolojileri sunmaya, oyun dünyasının kurallarını yeniden yazmaya devam edeceğiz." dedi.
Türk mitolojisinin yenilmezlik ile özdeşleşen figürü, bir kanadıyla Ay'ı, diğer kanadıyla Güneş'i kapatan çift başlı ve bakır pençeli kartal Semruk'tan ilham alınarak tasarlanan Semruk serisi Monster Notebook'lar, "Gaming PC" kategorisindeki masaüstü cihazları saf dışı bırakan performans değerleri ve güçlü donanım konfigürasyonuyla profesyonel oyunculara premium bir oyun deneyimi sunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın