Monster Notebook'tan Profesyonel Oyuncu Olmayı İsteyenlere Destek

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, profesyonel espor oyuncusu olmayı hedefleyenlere yapay zekâ ile destek olacak.

Monster Notebook'tan Espor Oyuncusu Olma Fırsatı!

Kesintisiz oyun deneyimi yaşamak isteyen oyun tutkunlarına yönelik yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları üreten Monster Notebook, oyun dünyasının ve espor ekosisteminin gelişmesi için hayata geçirdiği iş birliklerine bir yenisini ekledi. FalconAI ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında tüm Monster Notebook dizüstü bilgisayar alımlarında 6 aylık SenpAI üyeliği hediye edilecek.

SenpAI, yapay zeka sayesinde derin bir analiz yaparak oyuncuya oyun tarzını, zayıf ve güçlü yönlerini gösteren bir video koçluk platformu. Oyuncu bu zayıf ve güçlü yönlerine göre kişiselleştirilmiş bir öğretici video kütüphanesine erişim sağlayarak her bir maçın sonunda kendini daha çok geliştirebilme şansı yakalıyor.

MONSTER NOTEBOOK YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ LANSMANI 20 TEMMUZ 19:00'DA MONSTER NOTEBOOK YOUTUBE KANALINDA CANLI YAYINLA TANITILACAK

Oyun dünyasında büyük heyecan uyandıran iş birliğinin 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Monster Notebook YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak lansman ile hayata geçmesi bekleniyor. Fenomen espor yayıncısı Berke Thaldrin Demir'in moderasyonu ile gerçekleşecek canlı yayın programında Monster Notebook Strateji ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Çerçioğlu ve FalconAI Türkiye Ülke Müdürü Emre Laleli oyun tutkunlarıyla buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Monster Notebook Strateji ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Çerçioğlu, şunları kaydetti: "Monster Notebook olarak en yeni teknolojileri oyun dünyasına sunuyor, en iyi oyun deneyimini yaratmak için tasarlanmış yüksek performanslı ürünlerimiz ile oyunculara destek oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde değerli iş ortaklarımızdan Intel'in yeni nesil işlemcilerini dünya ile aynı anda Türkiye'de satışa sunmuş ve kullanıcılarımızla buluşturmuştuk. Oyun dünyasına en yenilikçi teknolojileri sunmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Monster Notebook olarak, sürekli gelişen yapay zekâ teknolojilerinin ilerleyen yıllarda oyun ve espor alanındaki hakimiyetinin giderek artacağını ön gördük ve bu alandaki en son teknolojileri kullanıcılarımız ile buluşturmayı hedefledik... FalconAI ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin yeri çok özel. Yapay zekâ destekli video koçluk platformu SenpAI, profesyonel oyuncu olmak isteyen oyuncular veya kendini geliştirmek isteyen espor oyuncuları için çok önemli bir araç. Bu değerli iş birliği ile Monster Notebook kullanıcıları; League of Legends, Valorant, Dota 2 gibi strateji oyunlarında performanslarını yapay zekâ desteği ile zirveye taşıyacak."

FalconAI Türkiye Ülke Müdürü Emre Laleli ise, "FalconAI olarak vizyonumuz doğrultusunda yapay zekayı kullanarak bilgiyi kişiselleştiren ve ölçeklenebilir hale getiren teknolojiler geliştiriyoruz. SenpAI, espor oyuncularının performanslarını ve deneyimlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyerek ortaya çıkardığımız bir ürün. Bu hedef doğrultusunda ortak noktada buluştuğumuz Monster Notebook ile iş birliği yapmanın oldukça değerli olduğunu düşünüyoruz. Oyun sektöründe globalde başarıyı hedefleyen iki Türk şirketinin bu önemli iş birliği, Türkiye oyun ekosisteminin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu iş birliği, aynı zamanda iki önemli teknoloji şirketinin güçlerini birleştirmesi niteliğine de sahip. Monster Notebook kullanarak yüksek performans ile oyun oynamayı amaçlayan kullanıcılar, artık deneyimlerini SenpAI ile en üst seviyeye çıkarabilecekler" dedi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
23 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
Günün En çok Okunanları
YouTube'suz Nasıl YouTube Seyredilir? YouTube'a Gitmeden YouTube Seyredin!
Hangi Otomobil Markası, En Sadık Müşterilere Sahip? Belli Oldu!
Netflix, Şimdiye Kadarki En Pahalı Filmi The Gray Man İçin Düğmeye Bastı
Windows 10 Koyu Moda Nasıl Geçilir? Açıkladık...
Türkiye'den çekiliyor iddiasının ardından Netflix'ten açıklama var

 

 