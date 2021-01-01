Monster Notebook'tan Sürpriz Sömestir Kampanyası!

Türkiye'nin müşteri mennuniyet skoru en yüksek bilgisayar markası Monster Notebook, Tulpar, Semruk, Huma ve Markut serisi modelleri kapsayan sömestir kampanyası ile Monster Notebook web sitesinden satın alınacak ürünlerde %10 indirim uyguluyor.
Stoklarla sınırlı kampanyadan faydalanmak için satın alımlarınızı Monster Notebook web sitesi üzerinden yapmanız gerekiyor. Monster Notebook'un yüksek performanslı notebooklar alanında fark yaratan ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak için ise Monster Notebook dijital mağazasını ziyaret edebilirsiniz.
Monster Notebook dijital mağazası haftanın her günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında Monster Notebook web sitesinde hizmet veriyor. Kullanıcılar, herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, web sitesi üzerinden diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabiliyor, merak ettikleri cihazları online olarak inceleyebiliyor ve sorularını uzman teknik ekibe sorabiliyor.
Monster Notebook Hakkında: Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım, oynayamadığın oyun olursa para iadesi, koşulsuz müşteri mutluluğu gibi taahhütlerle sektörde fark yaratıyor ve oyun severler tarafından tercih ediliyor. Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden şirket, yurt dışı operasyonlarını Dubai ofisi, Lefkoşa ve Berlin mağazaları üzerinden yürütüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın