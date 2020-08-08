Monster Notebook ve NVIDIA'dan Oyunculara Rainbow Six Fırsatı

En yeni ve üstün performanslı teknolojileri oyun dünyasına sunan Monster Notebook, NVIDIA iş birliği ile birlikte oyun tutkunları için yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.Kampanya kapsamında, NVIDIA® GeForce® RTX™ ekran kartına sahip Monster Notebook dizüstü bilgisayarlarını alanlar, dünya genelinde 60 milyondan fazla oyuncusu bulunan Tom Clancy's Rainbow Six Siege'in Gold Edition'ınına sahip oluyor.
Fransız oyun geliştiricisi ve yayımcısı Ubisoft'un 2015'te piyasaya sürdüğü taktiksel FPS oyunu Rainbow Six oyununda, "operatör" olarak adlandırılan karakterlere özgü yetenek ve cihazlar sayesinde farklılaşan stratejik mücadeleler yaşanıyor. Sürekli olarak güncellenen harita ve operatörler, oyunculara daha fazla rekabet imkânı sunarken oyun heyecanını yeni bir boyuta taşıyor.
Monster Notebook kullanıcıları, NVIDIA GeForce RTX ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarlar ile birlikte gelen Rainbow Six'in Gold Edition sürümü ile 5. Yıl BattlePass ayrıcalıkları, %5 nam takviyesi, Alfa paketi ve %10 indirim gibi VIP avantajlara, altı yeni operatöre erken erişim hakkına ve özel oyun içi eşyalara sahip oluyor.
27 Ağustos'a kadar geçerli kampanya ile Rainbow Six Siege'e sahip olma şansını yakalayan oyun severler, Monster Notebook web sitesi üzerinden kampanya sayfasına erişip aktivasyon anahtarı talep ederek oyuna sahip olabiliyor. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition'ın Türkiye'de satış fiyatı 245 TL.
En güncel duyuru ve bilgilere ulaşmak için markanın sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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