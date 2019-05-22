Monster Notebook'tan Çocuklara Özel Teknolojiler
Monster Notebook çocuklara geleceğin teknolojilerini tanıttı.
- Ercan Uğurlu
Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (Compec) öğrencileri ve Monster Notebook, günümüzün modern ve en gelişmiş teknolojilerini çocuklarla paylaşmak üzere Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki "TeknoDolu Bozüyük 2019" etkinliğindeydi.
Çocuklar Kodlama ve Robotikle Tanıştı
Bozüyük Fen Lisesi'nde yapılan iki gün süren etkinliğe ilçe genelinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Öğrenciler okul bahçesinde kurulan tekno-panayırda üç boyutlu yazıcılardan çocuk robotuna kadar çeşitli teknolojileri tecrübe ettiler. Ayrıca yaş gruplarına göre düzenlenen atölyelerde Scratch ile kodlama, TincerCad ile üç boyutlu tasarım, Arduino ile robotik çalışmalarına katıldılar. Çocuklar bu atölyelerde, kodlamanın temelini oluşturan algoritma konusunda da bilgi edindiler.
Monster'larda VR-AR Deneyimi
Monster Notebook'un teknoloji köşesinde de 300'den fazla öğrenci, Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri ve Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamalarını deneyerek öğrendiler. Birçoğu ilk kez karşılaştıkları bu teknolojiler karşısında heyecan ve mutluluklarını gizleyemeyen çocuklar, bu farklı dünyayı keşfetmenin tadını doya doya çıkardılar.
Etkinlikte ayrıca çeşitli seminerler de yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü öğrencileri çocukları çeşitli konularda bilinçlendirmeye yönelik sunumlar yaptılar. Monster Notebook Pazarlama Direktörü Alper Arın da çocuklara "Siber Zorbalık" konulu bir seminer verdi. Arın, çocukları dijital dünyada karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı daima uyanık olmaları konusunda uyardı ve şüphelendikleri durumları mutlaka ebeveynleriyle paylaşmaları gerektiğini söyledi.
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