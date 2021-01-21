Monster Notebook'tan "Crysis Remastered" sürprizi!

Monster Notebook oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir kampanyaya daha imza attı. 10. nesil Intel® i7 işlemcili Abra ve Tulpar serisi notebook alan herkes, aksiyon dolu oyun tasarımı ve yeni nesil donanım ürünleri için optimize edilen grafikleriyle büyük beğeni toplayan "Crysis Remastered" oyununun sahibi olacak.