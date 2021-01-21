Monster Notebook'tan "Crysis Remastered" sürprizi!

En yeni ve üstün performanslı teknolojileri oyun dünyasıyla buluşturan Monster Notebook, stratejik ortağı Intel'in katkılarıyla oyun tutkunlarının çok seveceği bir kampanyaya daha imza attı. 19 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında 10. nesil Intel® işlemcili Abra ve Tulpar serisi dizüstü bilgisayar alan herkes, "Crysis Remastered" oyununa sahip olacak.
Daha önce Death Stranding, BannerLord, Avengers gibi en sevilen oyunları kullanıcılarıyla buluşturan Monster Notebook bu defa ünlü oyun stüdyosu Crytek'in klasik birinci şahıs nişancı oyunu formatındaki oyunu Crysis'in geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan yeni sürümü "Crysis Remastered"ı kullanıcılarına sunuyor. Heyecan verici destansı savaşlarla geri dönen oyunun yeni nesil donanım ürünleri için yeniden düzenlenmiş grafikleri eşsiz bir görsel deneyim sunuyor.
Aksiyon dolu oyun tasarımı ve sandbox dünyası ile oyun tutkunlarının beğenisini toplayan "Crysis Remastered", şimdi Monster Notebook'un oyuncular için özel tasarlanmış üstün performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla bir araya geliyor. Monster Notebook'un stratejik ortağı Intel'in katkılarıyla hayata geçirilen kampanya 19 Ocak 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.
10. nesil Intel® işlemcili Abra ve Tulpar serisi dizüstü bilgisayar satın alan oyunseverler, stoklarla sınırlı kampanyadan yararlanmak için monsternotebook.com.tr/Crysis-2021 adresinden kodlarını talep ettikten sonra bu kodları softwareoffer.intel.com adresinden aktifleştirerek oyunlarına erişebiliyor. Kodların aktive edilebilmesi için son tarih ise 30 Nisan 2021.
Geçtiğimiz haftalarda sömestir kampanyasını duyuran şirket Monster Notebook web sitesinden satın alınacak Tulpar, Semruk, Huma ve Markut serisi bilgisayarlarda %10 indirim uygulayacağını duyurmuştu.
En güncel duyuru ve bilgilere ulaşmak için markanın sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Monster Notebook Hakkında: Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım, oynayamadığın oyun olursa para iadesi, koşulsuz müşteri mutluluğu gibi taahhütlerle sektörde fark yaratıyor ve oyun severler tarafından tercih ediliyor. Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden şirket, yurt dışı operasyonlarını Dubai ofisi, Lefkoşa ve Berlin mağazaları üzerinden yürütüyor.
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