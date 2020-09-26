Monster Notebook'tan Marvel's Avengers sürprizi

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir kampanyaya imza attı. 10.Nesil Intel işlemcili Abra, Tulpar ya da Semruk serisinden bilgisayar alan herkes, son zamanların en popüler oyunlarından "Marvel's Avengers"ın sahibi olacak.
Yeni ve üstün performanslı teknolojileri oyun dünyasıyla buluşturan Monster Notebook, oyun tutkunlarının çok seveceği bir kampanyaya daha imza attı. Kampanya kapsamında 10.nesil Intel işlemcili Abra, Tulpar ya da Semruk serisi dizüstü bilgisayar alan herkes, aynı zamanda Marvel's Avengers oyununa da sahip oluyor.
Crystal Dynamics ve Eidos Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Marvel's Avengers, orijinal ve sinematik bir hikayeyi tek oyuncu ve koop oyun modlarında oynama imkanıyla birleştiren bir üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu. Oyunda en fazla dört çevrimiçi oyuncudan oluşan bir takım kurularak, Süper Kahramanlığın yasa dışı olduğu bir gelecekte, Avengers kahramanları olarak, AIM'yi durdurmak üzere genç Kamala Khan'a yardımcı olunuyor.
25 Eylül 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olacak Monster Nootebook'un Marvel's Avengers Kampanyası stoklarla sınırlı.
Abra, Tulpar veya Semruk ürünlerinden birini alanlar, monsternotebook.com.tr/Avengers adresinden kodlarını talep edebilecekler. Intel'in katkılarıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında, alınan kodun ayrıca game.intel.com adresinden aktive edilmesi gerekiyor.
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