Monster Notebook'tan "Mount & Blade II: Bannerlord" Sürprizi

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir iş birliğine imza attı. INTEL ile yapılan iş birliği kapsamında Abra ve Tulpar serisinden bilgisayar alan herkes, son zamanların en popüler oyunlarından "Mount & Blade II: Bannerlord" sahibi olacak.