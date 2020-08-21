Monster Notebook'tan "Mount & Blade II: Bannerlord" Sürprizi

En yeni ve üstün performanslı teknolojileri oyun dünyasıyla buluşturan Monster Notebook, INTEL ile gerçekleştirdiği iş birliği ile oyun tutkunlarının çok seveceği bir kampanyaya daha imza attı. Kampanya kapsamında Abra ve Tulpar serisi dizüstü bilgisayar alan herkes Mount & Blade II: Bannerlord sahibi olacak.
Mount & Blade II: Bannerlord, yerli oyun stüdyosu TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilerek geçtiğimiz Nisan ayında oyun tutkunlarının beğenisine sunulmuştu. Satışa çıktığı ilk günden itibaren Türkiye'de ve tüm dünyada büyük ilgi gören oyunun Türkiye'deki satış fiyatı 149,99 TL. Strateji temelli RPG (Rol Yapma Oyunu) türündeki Mount & Blade II: Bannerlord, Orta Çağ dönemine ait büyük ve canlı bir dünyada oyunculara gerçekçi bir savaş deneyimi yaşatıyor.
INTEL 10. Nesil İşlemcilerle Canavarlar Daha Güçlü
Monster Notebook'un isimlerini Türk mitolojisinden alan oyun bilgisayarı serileri Abra ve Tulpar her seviyeden oyuncunun ihtiyaçlarına göre tasarlanan farklı modelleriyle oyunculara kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Tüm oyunlarda ve yüksek performans gerektiren tüm uygulamalarda maksimum güç elde etmek için tasarlanan Intel 10. nesil i5 10300H ve i7 10750H işlemcili yeni modeller ise özelleştirilebilen seçenekleriyle oyun ve teknoloji tutkunlarının yeni gözdesi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Monster Notebook Strateji ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Çerçioğlu: "Monster Notebook olarak en yeni teknolojileri oyun dünyasına sunuyor, en iyi oyun deneyimini yaratmak için tasarlanmış yüksek performanslı ürünlerimiz ile oyuncunun en büyük destekçisi oluyoruz. Ayrıca, oyun ekosisteminin en önemli markaları ile bir araya geliyor ve oyunseverler için çok cazip fırsatlar yaratan önemli iş birliklerine imza atıyoruz. INTEL ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde Monster Notebook alan oyun tutkunları son dönemin en sevilen oyunlarından Mount & Blade II: Bannerlord'a sahip olabilecek. Bu kampanya ile kullanıcılarımızın, satın aldıkları ürünün kutusundan çıkacak kodu game.intel.com adresinden 1 Şubat 2021 tarihine kadar aktive etmesi yeterli," dedi.
INTEL Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız ise "INTEL olarak, tüm dünyada oyun ve espor dünyasının geleceğine yön veren, sınıfının en iyisi teknolojileri üretiyoruz. Monster Notebook ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde son zamanların en başarılı oyunlarından olan Mount & Blade II: Bannerlord daha fazla oyun tutkununa ulaşacak" dedi.
Monster Notebook Hakkında: Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım, oynayamadığın oyun olursa para iadesi, koşulsuz müşteri mutluluğu gibi taahhütlerle sektörde fark yaratıyor ve oyun severler tarafından tercih ediliyor. Daha önce Dubai ve Lefkoşa'da mağaza açan şirket Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda Berlin mağazasını açmaya hazırlanıyor.
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