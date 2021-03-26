Monster Notebook'tan "Ubisoft Bundle Paketi" Sürprizi!

Monster Notebook, stratejik ortağı Intel'in katkılarıyla oyun tutkunlarının çok seveceği bir kampanyaya daha imza attı. 25 Mart 2021'den itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında şartları karşılayan 10.Nesil Intel® Core™ işlemcili Monster Notebook'lardan alan herkes, birbirinden eğlenceli oyunları içeren Ubisoft Bundle Paketi'ne sahip olacak.
Ubisoft Bundle Paketi kullanıcılara Watch Dogs™, Legions, Riders Republic™ veya Immortals Fenyx Rising oyunlarından birini seçme özgürlüğü sunuyor. Oyun tutkunları ayrıca, Star Trek: Bridge Crew ve Anno 1800 oyunlarından birini daha seçebilecek. Ubisoft Bundle Paketi'nin devamında ise Hunter's Arena: Legends oyunu ve oyun içi içeriği, World of Tanks oyun içi içeriği erişimleri mevcut.
Daha önce Death Stranding, BannerLord, Avengers, Crysis Remastered gibi en sevilen oyunları kullanıcılarıyla buluşturan Monster Notebook, bu defa Ubisoft Bundle Paketi'yle kullanıcılarını sevindirdi. Monster Notebook'un stratejik ortağı Intel'in katkılarıyla gerçekleştirilen kampanya oyun tutkunlarına diledikleri oyunları seçme özgürlüğü sunuyor.
30 Eylül 2021'e kadar geçerli kampanyadan yararlanmak için monsternotebook.com.tr/ pick-your-game adresinden kampanya detaylarını öğrenerek kodlarını talep edebiliyor. Aldıkları kodların game.intel.com adresinden aktifleştiren oyun tutkunları birbirinden eğlenceli oyunlara erişilebiliyor.
En güncel duyuru ve bilgilere ulaşmak için Monster Notebook'un sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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