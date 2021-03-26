Monster Notebook'tan "Ubisoft Bundle Paketi" Sürprizi!

Monster Notebook oyunseverleri heyecanlandıracak yepyeni bir kampanyayı duyurdu. Şartları karşılayan 10.Nesil Intel® Core™ işlemcili Monster Notebook alan herkes, Watch Dogs™, Legions, Riders Republic™ veya Immortals Fenyx Rising oyunlarından biri ve daha fazlasını içeren Ubisoft Bundle Paketi'ne sahip olacak.

Monster Notebook'tan "Ubisoft Bundle Paketi"

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