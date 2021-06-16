Monster Notebook'un Heyecanla Beklenen Yeni Ürünleri Satışa Çıktı!

Monster Notebook, teknoloji ve oyun tutkunlarının uzun süredir merakla beklediği yeni modellerini duyurdu. 11. nesil Intel® Core™ Tiger Lake işlemcilerle ve sınıfının en iyisi grafik kartlarıyla donatılan Abra, Tulpar, Semruk ve Huma serisi yeni Monster Notebook'lar, kullanıcılara mükemmel bir teknoloji deneyimi vaat ediyor.
Yeni Monster Notebook'lar yapay zekâ ile geliştirilmiş yazılımları ile rekabette sınır tanımayan oyuncuların ve grafik tasarımı, mimarlık, video içerik üreticiliği gibi yüksek performans gerektiren alanlarda çalışan profesyonellerin aradığı kusursuzluğu sunuyor.
Olağanüstü yanıt hızı ve üretkenlik imkânı sağlamasıyla dikkat çeken yeni Abra, Tulpar ve Semruk serisi modeller NVIDIA'nın teknolojide çığır açan GeForce RTX™30 serisi ekran kartlarıyla; Huma serisi modeller ise Intel® Iris Xe grafik kartının yepyeni özellikleriyle ezber bozuyor.
Intel® Wi-Fi 6 AX201™ kablosuz ağ kartı ve 6 Gig+ güçlü internet bağlantısı ile her zaman en güçlü seviyede kesintisiz ağ hızı sağlayan yeni Monster Notebook'lar, yaklaşık üç kat daha yüksek Wi-Fi hızı sağlıyor.
Taşınabilirliği ve güçlü donanım konfigürasyonlarını bir arada sunan ürünleriyle masaüstü cihazları saf dışı bırakan Monster Notebook, oyun tutkunlarının ve teknoloji gurularının çok konuşacağı yeni modelleriyle 2021'in ikinci yarısına oldukça iddialı bir giriş yaptı.
Şu an aktif olarak satışta olan yeni Monster Notebook'lar hakkında detaylı bilgilere Ankara, İzmir, İstanbul, Berlin, Dubai ve Lefkoşa'daki Monster Notebook mağazalarından veya www.monsternotebook.com adresindeki Monster Notebook Dijital Mağazası'ndan ulaşılabilir. Haftanın her günü 09.00 – 24.00 saatleri arasında hizmet veren Monster Notebook Dijital Mağazası'nda kullanıcılar herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, web sitesi üzerinden diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü bağlantı kurabiliyor.
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