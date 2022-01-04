Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Headset Lite İncelemesi

Monster'ın laptop'lar söz konusu olduğunda yıllar içinde nasıl bir güç haline geldiğini, ülkemiz için ne ifade ettiğini tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Diğer taraftan Monster'ın laptoplar konusundaki başarısı ve yeni model çıkartma iştahı o denli yüksek ki çok başarılı bazı ürünleri geri planda kalabiliyor. Buna bir örnek, Monster'ın bir önceki nesil Pusat kulaklıklarıydı. Ofise geldiğinde performansı ve rahatlığı ile bizleri hiç beklemediğimiz ölçüde şaşırtmıştı. Neyse ki piyasada da kendisine iyi bir yer edindi, hakkı olan övgüleri aldı. Bu defa Pusat serisinin daha yeni ve daha renkli bir üyesini inceliyoruz ve hazır olun, yine iyi şeyler söyleyeceğiz.
Tasarımdan başlarsak, Pusat Lite oldukça iri bir görüntüye sahip ve sürücülerin arkasında bulunan kocaman Monster logosu da bu hissi destekliyor. Bu his sadece görüntüyle de kalmıyor, 50mm kocaman sürücüler ve metalle güçlendirilmiş kafa bandına sahip olan kulaklık 425 gramlık ağırlığıyla da incelediğimiz en ağır kulaklıklardan birisi oluyor. Korkmayın, bu his kulaklığı başınıza taktığınız anda geçiyor zira daha önce Plantronics'in mükemmele eriştirdiği kafa bandı sisteminin kullanılması sayesinde, ürün sizi kesinlikle yormuyor ve en güzeli de ayarlamaya gerek bile kalmadan cuk diye kafanıza oturuyor. Çevresel olarak sürücüleri saran RGB aydınlatma ise biraz pastel kalsa da göze hoş görünüyor.
Peki, ürünün oyun ve müzik performansı nasıl? Öncelikle sürücülerin arkasında herhangi bir kontrol yok. Bunun yerine kulaklığın kablosu üzerindeki büyükçe kumandadan ses, RGB aydınatma, mikrofon ses kesme ve sıkı durun, titreşimi açıp kapatma ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Pusat Lite titreşimin kontrolünün hakkını veriyor zira bas konusunda oldukça kuvvetli bir ürün olmuş. 50mm sürücüler bas ve midlerde son derece tutarlıyken, tiz ağırlıklı bir EQ seviyorsanız sizi çok tatmin etmeyebilir. Ürünün frekans aralığı sektör standartı diyebileceğimiz 20Hz-20Khz aralığında ve ses seviyesi gerçekten çok yüksek. Sakın sesi sonuna kadar açmak gibi bir hata yapmayın, isminizi falan unutursunuz, bizden söylemesi.
Ürünün mikrofonu da beklenmedik ölçüde başarılı bir performans sağlıyor. Kardeş dergimiz LEVEL ekibiyle yaptığımız saatler süren oyun deneyiminde herkesten artı puan almayı da başardı. Ses net şekilde karşıya iletiliyor ve ses seviyesi de gayet tadında.
Bu arada Pusat Lite ile alakalı en sevmediğimiz nokta, örgü kablosunun son derece kalın ve sert olması. Ne yaparsanız yapın 2.2m uzunluğundaki kablo bir yerlere dolanıyor ve bir şekilde hareketlerinizi engellemeyi başarıyor. Kalitesinde hiçbir sıkıntı yok ama dediğimiz gibi, çok kalın ve esnekliği düşük.
Monster Pusat Lite, adından da anlayacağınız üzere çevresel sesi entegre DAC yerine sanallaştırma yoluyla sizlere sunan bir ürün. Windows Sonic kullandığınızda oyunlardaki konum doğruluğu son derece başarılı ve sürpriz, Pusat Lite müzik dinlerken de gayet keyifli bir deneyim sürüyor.
Sonuç
Açıkçası bu ayın en büyük sürprizi oldu bu ürün. 499 TL'lik fiyatıyla gerçek bir fiyat performans canavarı olmuş Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Lite. Benzer fiyat düzeyinde Logitech G335 gibi çok kuvvetli ve oldukça hafif bir rakibi olduğunu belirtelim ama şu kesin, Pusat 7.1 Lite ayaklarını yere sağlam basan bir ürün olmuş.
CHIP Online Notu: %87
+ Fiyat performans oranı yüksek
+ Oldukça konforlu
+ RGB desteği
+ Mikrofon kalitesi
- Bir hayli ağır
- Kablo çok kalın ve esnekliği düşük
- Kablodaki kumanda çok büyük
Kürşat Zaman
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