Monster Tulpar Alın ve Hitman III ile Crysis Remastered'a Sahip Olun

Monster Notebook, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar sürecek yeni bir kampanyaya imza attı. Stoklarla sınırlı olan yeni kampanya ile Tulpar serisi cihaz alan kullanıcılar, hem "Hitman III" ve "Crysis Remastered" oyunlarına hem de "Shadow Arena" oyun içi içeriklerine sahip oluyor.
Bu yeni kampanyadan yararlanan oyunseverler, geçtiğimiz günlerde duyurulan Pick Your Game by Ubisoft kampanyası da dahil olmak üzere şu anda aktif olan diğer oyun kampanyalarından da yararlanabiliyor. Şartları karşılayan 10.Nesil Intel® Core™ işlemcili Monster Notebook alanlara sunulan Ubisoft Paketi'yle kullanıcılar Watch Dogs™, Legions, Riders Republic™ veya Immortals Fenyx Rising oyunlarından birini seçme hakkına sahip oluyor.
Windows 10 yüklü Monster Notebook alımlarında 1 ay boyunca Xbox Game Pass for PC üyeliği de başlatılmış oluyor. Böylece Monster Notebook kullanıcıları, aldıkları cihaz ile birlikte 1.000 TL'nin üzerinde değere sahip oyun kazanıyor. Ayrıca, 100'ün üzerinde yüksek kaliteli bilgisayar oyununa sahip Xbox Game Pass for PC kütüphanesine erişim sağlıyor.
31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli kampanyadan yararlanmak için, 10.Nesil Intel® Core™ işlemcili Monster Tulpar serisi cihaz alan kullanıcılar, https://www.monsternotebook.com.tr/hitman-3-2021/ adresinden kampanya detaylarını öğrenerek kod talep edebilecekler. Monster Notebook'un stratejik ortağı Intel'in katkılarıyla gerçekleştirilecek kampanya kapsamında alınan oyun kodlarının softwareoffer.intel.com adresinden aktive edilmesi unutulmamalı.
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