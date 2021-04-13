Monster Tulpar Alın ve Hitman III ile Crysis Remastered'a Sahip Olun

Monster Notebook, oyun severlere güzel haberler vermeye devam ediyor. Yeni başlayan kampanya ile 10.Nesil Intel Core Tulpar serisi notebook alan kullanıcılar, Hitman III ve Crysis Remastered oyunlarının yanı sıra Shadow Arena oyun içi içeriklerine de sahip olabilecekler.