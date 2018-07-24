Monster Tulpar T5 Kutusundan Çıkıyor!

Şu an 6899 TL fiyatla bulunabilen Monster Tulpar T5 V18.1 elimizde. Peki, Monster Tulpar T5'in kutusundan neler çıkıyor?

Oynat Tulpar T5 kutusundan çıkıyor! Şu an 6899 TL fiyatla bulunabilen Monster Tulpar T5 V18.1 elimizde. Peki, Monster Tulpar T5'in kutusundan neler çıkıyor?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TATİLE GİDECEKLER İÇİN 10 TEKNOLOJİK ÜRÜN

TASARIM BİLGİSAYARLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Firefox Eklentilerinde Seferberlik Zamanı
Kapsama Alanını %30 Daha Genişletmenin Yolu
Samsung Galaxy Note 9, Son Note Olabilir
Samsung'dan Yeni Kablosuz Şarj Cihazı
P20 Pro'yu bir de ondan dinleyin!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir