Monster Tulpar T5 Kutusundan Çıkıyor!
Şu an 6899 TL fiyatla bulunabilen Monster Tulpar T5 V18.1 elimizde. Peki, Monster Tulpar T5'in kutusundan neler çıkıyor?
Oyuncu dizüstü bilgisayarlarıyla ünlü Monster'dan yeni dizüstü bilgisayar modeli elimize ulaştı. Bu defa Tulpar ailesinden T5 V18.1 elimizde. Kısa bir önce hatırlarsanız Monster'ın Abra ailesinden 2 farklı model incelemiştik. bu kez Monster Tulpar T5 V18.1 modeline yakından bakacağız.
Ancak incelemeden önce elbette laptop'ın kutusunu açmamız gerekiyor. Şu an 6899 TL fiyatla bulunabilen Monster Tulpar T5 V18.1'in kutusundan neler çıkıyor, bu videomuzda bunu bakıyoruz. Bir sonraki video ise, kuşkusuz Monster Tulpar T5'in incelemesine ilişkin olacak.
Ancak yine de Monster Tulpar T5'e ilişkin kısa bir bilgi vermek gerekirse, bu dizüstü bilgisayarın Intel Core i7 8750H işlemci ile geldiğini ve NVIDIA GeForce GTX 1060 grafik kartını bulundurduğunu söyleyebiliriz. Laptop'ın 15.6 inç boyutunda bir ekranı bulunuyor ve Freedos işletim sistemiyle geliyor.
Ercan Uğurlu
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