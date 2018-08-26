Monument Valley'in Filmi Yapılıyor!

Sevilen mobil bulmaca oyunu, en az iki filmlik bir seri olarak beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor!

Monument Valley'in Filmi Yapılıyor!

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