Monument Valley'in Filmi Yapılıyor!
Sevilen mobil bulmaca oyunu, en az iki filmlik bir seri olarak beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor!
Tüm zamanların en güzel tasarlanmış mobil bulmaca oyunlarından biri, beyaz perdeye taşınıyor. 2014'te piyasaya sürülen ve hızlı bir şekilde Apple'ın Yılın Oyunu unvanını alan Monument Valley, Paramount Pictures ve Weed Road Pictures'ın ortak çalışması ile bir filme uyarlanacak.
Canlı aksiyon/CG karışımı olacak olan bu film, Fox'dan Nimona'nın şu anki yönetmeni ve En İyi Animasyon Kısa Film Oscar ödüllü Feast'in yönetmeni Patrick Osborne tarafından geliştirilecek ve yönetilecek. Meçhul Ida'nın maceralarını bir akıl-eğilme, Escher-benzeri bir dünyada gösterecek olan film, henüz bir zaman çizgisi sunmamış olsa da, planlı bir devam filmi ile üretiliyor – ekip, Ida'nun muhteşem öyküsünün hakkını vermek için hâlâ uygun bir senarist arıyor.
Levent Öztürk
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